Mega-Aufregung am Donnerstagmorgen in der Hauptstadt. Raubtieralarm in Berlin! Ein entlaufenes Wildtier streift offenbar durch die Stadt, die Polizei vermutet dahinter eine ausgebrochene Löwin.

+++ Berlin: Löwen-Jagd wird zur Farce! War es nur ein Wildschwein? +++

Die Lage ist derzeit noch undurchsichtig. Wo genau ist das Tier, wo kommt es her, wie konnte es ausbrechen und den Raubtieralarm in Berlin verursachen? Unser Partnerportal „Berlin Live“ berichtet über die aktuelle Lage.

Raubtieralarm in Berlin: Video als Beweis?

Seit den frühen Morgenstunden befindet sich Deutschlands größte Stadt in Aufruhr. Auf einem Video, welches in den sozialen Netzwerken zu sehen ist, ist vermeintlich eine Raubkatze zu sehen. Die Polizei rückte daraufhin in großer Zahl aus.

Seitdem sucht man das Tier – bisher ohne Erfolg, wie „Berlin Live“ berichtet. Daher warnt die Polizei die Bevölkerung vor dem Raubtieralarm in Berlin. „„Bitte meiden Sie es aufgrund eines entlaufenen Wildtieres aktuell im Bereich Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf das Haus zu verlassen und holen Sie auch ihre Haustiere ins Haus“, heißt es in einer Mitteilung.

Woher kommt das Tier?

Die Suche der Polizei dauert derzeit weiter an. Selbst ein Helikopter ist im Einsatz, um großflächige Gebiete schnell absuchen zu können. Auch professionelle Jäger haben die Beamten mittlerweile zu dem Einsatz hinzugezogen.

Bleibt eine Frage offen: Woher kommt das Tier, das Berlin in Atem hält. Dazu gibt es eine Vermutung. Was dahinterstecken könnte, liest du bei „Berlin Live„.

Raubtieralarm in Berlin: Gebiet abgesperrt

Um der Lage schnellstmöglich Herr zu werden, hat die Polizei das Gebiet, in dem die Löwin vermutet wird, ist großräumig abgesperrt. Im Einsatz sind unter anderem auch Wärmebildkameras, um das Tier zu finden.

Zudem bitten die Behörden um sachdienliche Hinweise und warnt davor, sich auf keinen Fall in Gefahr zu begeben.