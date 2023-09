Bayern: Junge (14) tot auf Schulgelände aufgefunden! Jugendlicher festgenommen

Was für eine grausige Tat in Bayern! Auf einem Schulgelände in Lohr am Main (Landkreis Main-Spessart) wurde am Freitagnachmittag (8. September) ein 14-Jähriger tot aufgefunden. Das bestätigte die Polizei gegenüber BR24.

Demnach sei bereits ein Tatverdächtiger festgenommen. Erschreckend: Auch bei ihm soll es sich laut eines Polizeisprechers um einen Jugendlichen handeln. Sein genaues Alter sei aber noch unklar.

Bayern: Junge (14) tot auf Schulgelände aufgefunden!

Die Polizei wurde gegen 16.30 Uhr über den Leichenfund auf dem Gelände eines Schulzentrums informiert. Gegen 18 Uhr erfolgte dann die Festnahme des Tatverdächtigen. Er soll am Samstag (9. September) einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Mehr News:

Der Richter entscheide dann darüber, ob der Jugendliche in Untersuchungshaft komme, so der Polizeisprecher weiter. Die Hintergründe dieser Horror-Tat ist noch unklar. Ebenso ist völlig unbekannt, wer den Jugendlichen gefunden hatte. In Bayern war am Freitag der letzte Tag der Sommerferien.