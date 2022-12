Barmer, TK und Co.: Satte Rückzahlung an Versicherte! Darum solltest du im neuen Jahr handeln

Wenn du gesund lebst, kann sich das richtig auszahlen. Barmer, TK und Co. entlohnen ihre Versicherte für einen gesunden Lebensstil.

Die Krankenkassen haben Bonusprogramm, bei denen du bares Geld absahnen kannst. Wir haben uns für dich die größten Krankenkassen Barmer, TK und Co. einmal angeschaut und sagen dir, wie du dort profitieren kannst.

Barmer, TK und Co.: Hier kannst du Prämien absahnen

Fitnessstudio, regelmäßiger Zahnarztbesuch oder Gesundheitskurse – für verschiedenste Maßnahmen bekommst du bei zahlreichen Krankenkassen Bonuspunkte. Und diese wiederum können sich für dich richtig auszahlen.

Bei der Barmer gibt es ein Bonuspunkte-System über eine App. Für verschiedenste Maßnahmen bekommst du eine unterschiedliche Anzahl an Punkten. Für einen Raucherentwöhnungskurs gibt es beispielsweise 150 Punkte, für Fitnessstudiobesuche oder der Mitgliedschaft in einem Sportverein sogar 200 Punkte. Die Nachweise musst du lediglich in deiner App hochladen.

Als Belohnung warten auf dich Geldprämien oder Bonusleistungen. Maximal 100 Euro (1500 Punkte) kannst du dir direkt auf dein Konto auszahlen lassen. Du kannst deine Punkte aber auch für Zusatzleistungen wie eine professionelle Zahnreinigung ausgeben.

Prämien bei den Krankenkassen: Akupunktur, Fitnesstracker und Co.

Bei der Techniker Krankenkasse kannst du innerhalb eines Jahres ebenfalls Punkte mit unterschiedlichen Gesundheitsaktivitäten (1000 Punkte pro Aktivität) sammeln, wenn du sie in der TK-App hochlädst. Für die Punkte kannst du entweder Leistungen wie Akupunktur, Osteopathie oder auch einen Fitnesstracker nutzen. Wenn du dein Geld lieber Bar ausgezahlt haben willst, bekommst du für 1000 Punkte 10 Euro.

Kaum verwunderlich läuft es bei der DAK sehr ähnlich. Punkte und Prämien sind hier leicht anders. Für einen Bonuspunkt gibt es, wenn ihn sich auszahlen lässt, einen Euro. Im Durchschnitt bringt ein Gesundheitsnachweis zehn Punkte. Ein Maximum gibt es bei der DAK nicht.

Bei der AOK ist es je nach Region unterschiedlich. Jede einzelne der elf AOK-Krankenkassen bietet unterschiedliche Bonusprogramme. Auf den jeweiligen Homepages informiert die Krankenkassen. Prämien können hier variieren.

Mehr News:

Anmelden, Belege einreichen und Prämien absahnen: Bei allen Krankenkassen gibt es Bonusprogramme, von denen du meist recht einfach profitieren kannst.