Ausgrabungen in Rom: Archäologen trauen ihren Augen nicht – dieser Fund ist eine absolute Sensation

Dieser Sensationsfund in Italien lässt nicht nur Archäologen staunen: Bei Ausgrabungen in Rom stießen Forscher auf etwas Unglaubliches!

Immer und immer wieder finden Forscher die unglaublichsten Dinge. Erst kürzlich berichteten wird davon, dass Tiefsee-Forscher in 3.300 Metern Meerestiefe auf ein mysteriöses Objekt, das zunächst als „goldene Kuppel“ bezeichnet wurde, stießen. Jetzt wurde auch bei Ausgrabungen in Rom etwas ganz Besonderes gefunden.

Ausgrabungen in Rom legen antike Räume frei

Archäologischer Sensations-Fund in Italien! In der Nähe des berühmten Kolosseums in Rom legten Forscher in einer über 2000 Jahre alten Villa antike Räume frei. Das berichtete die „Bild“ in einem Video-Beitrag.

Das Besondere daran: die atemberaubenden Mosaike an der Wand. Das luxuriöse Stadthaus wurde vermutlich Ende des zweiten Jahrhunderts vor Christus erbaut. Es liegt in einem Archäologie-Park zwischen dem Forum Romanum und dem Palatin, einem der sieben Hügel Roms.

Ausgrabungen in Rom: Was hat das Werk nur für eine Bedeutung?

Besonders beeindruckend: Die komplexen dargestellten Szenen bestehen aus verschiedenen Muschelarten, Mosaiksteinen, Glas, winzigen Marmorplättchen und mehrfarbigen Steinen – ein absolutes Meisterwerk!

Was es bedeuten soll, ist bis jetzt allerdings noch unbekannt. Ein Fund von unschätzbarem Wert und die Bilder somit kostbare Zeugen der jahrtausend alten Geschichte Roms, der Menschheit und eine archäologische Sensation.

