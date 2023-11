Apple muss drastische Änderung an iPhones durchführen – alle Handys sind betroffen

Ein Erdbeben erschüttert den Apple-Kosmos: Die EU verlangt drastische Änderungen an iPhones, und es könnte jeden Nutzer treffen! Die Hintergründe sind so brisant wie kontrovers: Der NFC-Chip, bisher ein exklusives Spielfeld für Apple Pay, soll für die Konkurrenz geöffnet werden.

Die EU, die nicht zimperlich mit Strafen ist, fordert, dass Apple den NFC-Chip für andere Anbieter zugänglich macht. Ein Paukenschlag, der das gesamte iPhone-Universum in seinen Grundfesten erschüttern könnte. Die Frist bis März 2024 tickt unaufhaltsam – ein Wettlauf gegen die Zeit für den Tech-Riesen.

Apple muss drastische Änderung an iPhones durchführen

Bisher war der NFC-Chip das gut behütete Geheimnis von Apple Pay, doch die EU-Gatekeeper haben entschieden, dass dies ein unhaltbarer Zustand ist. Der Vorwurf: Apple missbrauche seine Machtposition und verwehre so der Konkurrenz den Zugriff auf diese entscheidende Schnittstelle, wie unter anderem „Chip“ berichtet.

Für Millionen von iPhone-Nutzern könnte dies eine Revolution bedeuten. Banken könnten mit ihren Bezahlkarten direkt auf das iPhone zugreifen, ohne den Umweg über Apple Pay. Wallet-Anbieter könnten ihre eigenen Lösungen direkt über ihre Apps anbieten, und selbst Supermarkt-Apps könnten genauso nahtlos funktionieren.

NFC-Chip löst Debatte aus

Apple argumentiert, dass die Exklusivität des NFC-Chips die Sicherheit und den Datenschutz stärke, doch die Kritiker sind sich sicher: Hier geht es vor allem um Marktmacht und Wettbewerb. Die Uhr tickt, und die Entscheidung von Apple könnte nicht nur das Bezahlverhalten revolutionieren, sondern auch die gesamte Tech-Branche nachhaltig beeinflussen.

Die dramatische Entwicklung zeigt, dass der digitale Wettkampf in eine neue Phase tritt. Wer wird als Sieger aus diesem Duell der Tech-Giganten hervorgehen? Die Antwort liegt in den Sternen, doch eines ist sicher: Das Schicksal von Millionen iPhones hängt an einem seidenen Faden – dem NFC-Chip.