Bürgergeld: Trotz Schulden! Paar gönnt sich nagelneue iPhones – „Warum nicht?“

In den Hochhaussiedlungen von Groß Klein in Rostock kämpfen Jasmin und Maik um ihr Überleben. Das arbeitslose Paar ist auf Bürgergeld angewiesen. Doch trotz ihrer finanziellen Nöte und einem Schuldenberg, der sich immer weiter auftürmt, gönnen sie sich Luxusgüter, die man in ihrer Situation kaum erwarten würde.

In der RTL2-Sendung „Hartz und herzlich“ werden Jasmin und Maik seit Jahren begleitet. Ihre Geschichte ist eine Achterbahn der Emotionen, gepaart mit finanziellen Tiefschlägen. Das gepfändete Konto, offene Krankenhausrechnungen, Streitigkeiten mit der Supermarktkette Lidl – die Liste ihrer Probleme scheint endlos. Sogar das WLAN wurde ihnen abgestellt, und das Jugendamt drängt darauf, dass Jasmin in ein Mutter-Kind-Heim zieht.

Bürgergeld: Paar lebt auf großem Fuß

Trotz alledem haben sich die beiden kürzlich eine keines bisschen Luxus gegönnt, die ihre Zuschauer in Erstaunen versetzte: zwei brandneue iPhones der neuesten Generation. Maik erhielt das iPhone 15 Pro, Jasmin das iPhone 15 Pro Max – beide Geräte sind bei Apple für nicht weniger als 1.199 Euro bzw. 1.499 Euro erhältlich. Bei „Hartz und herzlich“ präsentiert sie ihr „altes“ Handy: ein iPhone 15.

Die Entscheidung, sich diese Luxus-Smartphones zu leisten, ist umstritten. Jasmin und Maik haben ihre Handy-Verträge verlängert, um die iPhones finanzieren zu können. Für das Pärchen allerdings kein Problem: „Wenn die Möglichkeit da ist, warum sollten wir die Möglichkeit nicht nutzen?“, so Jasmin in der RTL2-Doku-Soap.

Eine Entscheidung, die bei einigen Zuschauern für Verwunderung sorgt, da die Familie am Ende des Monats nur knapp 200 Euro zum Leben übrigbehält.

RTL2 zeigt die Folgen „Hartz und Herzlich – Tag für Tag aus den Benz-Baracken“ jeden Tag ab 16.05 Uhr im Programm oder im Vorfeld in der Mediathek bei RTL+.