Bürgergeld-Empfänger wütet: „Ich bin doch nicht deren Lakai“

Pascal aus Mannheim ist wütend. Der 23-Jährige, bekannt aus der TV-Doku „Hartz und herzlich“, hat genug. Er will, dass das Jobcenter ihm endlich eine Wohnung finanziert. Doch dafür muss er an einer Maßnahme teilnehmen. Und genau das will der Bürgergeld-Empfänger nicht!

Seit Wochen kracht es zwischen Pascal und dem Jobcenter. Der Grund: Pascal weigert sich, an einer berufsfördernden Maßnahme teilzunehmen. Kein Wunder, schließlich steckt er mitten in der Privatinsolvenz und hat keinen festen Wohnsitz. Aber das Amt stellt sich quer.

Bürgergeld: Pascal lässt seinem Unmut freien Lauf

Zuletzt kassierte Pascal eine saftige Rüge vom Bereichsleiter. „Ich bin mit dem Chef nicht auf einen Nenner gekommen. Immer dasselbe mit der Maßnahme. Ich habe keine Lust mehr auf dieses Kindergartenspiel“, schimpft Pascal. „Entweder wir finden gemeinsam eine Lösung oder wir lassen es.“ Pascal braucht finanzielle Unterstützung. Doch dafür muss er eigentlich an einer Maßnahme teilnehmen.

+++ Auch spannend: Bürgergeld-Empfänger nimmt Job an – Geld vom Amt will er weiterhin +++

Wegen seiner Gehbehinderung ist er jedoch eingeschränkt. „Was sie machen, ist Schikane!“, findet Pascal. Hilfesuchend wendet er sich an seine Mutter Beate, die selbst schon ihre Probleme mit dem Jobcenter offenbart hat. Wegen der langen Anreise von 10 Kilometern hat Pascal seine letzte Maßnahme abgebrochen. Das Amt hat ihm nun eine lokale Alternative vorgeschlagen. Doch Pascal ist nicht überzeugt. Seit seinem Auszug bei seiner Mutter ist er obdachlos und schläft jede Nacht woanders.

Die neue Maßnahme gefällt Pascal auch nicht. „Wenn die dort unfreundlich sind, gehe ich direkt wieder. Ich bin doch nicht deren Lakai! Ich bin auch an einem Punkt angekommen, an dem ich nicht mehr kann“, sagt er verzweifelt. Ein Ende des Streits scheint nicht in Sicht.

RTL2 zeigt Folgen von „Hartz und herzlich – Tag für Tag aus den Benz-Baracken“ von montags bis freitags ab 17.05 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.