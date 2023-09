Amazon kündigt nächsten Prime Day an – noch vor Black Friday

Na, da können sich Prime-Kunden von Amazon schon mal die Hände reiben! Der „Black Friday“ gilt als DAS Shopping-Erlebnis des Jahres. Bei Amazon kann man dann richtig gute Schnapper machen. Elektrogeräte beispielsweise werden zum Teil nur noch für die Hälfte angeboten.

Klar, auch Amazon hat davon was, schließlich will man seinen Prime-Kunden etwas bieten und neue dazugewinnen. Außerdem können so Amazon-Vertragshändler nochmal ihre Lager verkleinern. Doch der Black Friday ist nicht das einzige Event, das Amazon anbieten will. Kein Witz: Der amerikanische E-Commerce-Riese will nachlegen!

Amazon kündigt nächsten Prime Day an

Dabei war bereits der Amazon-eigene Prime Day am 11. Juli 2023 laut Unternehmen „die größte und erfolgreichste Prime-Veranstaltung, die es je gab“. Jetzt soll nachgelegt werden: Das zweite Deal-Event soll demnach noch vor dem Black Friday unter dem Namen „Prime Big Deal Days“ wiederholt werden.

Und auch Deutschland gehört zu den 19 Ländern, in denen der neueste Amazon-Wahnsinn stattfinden soll. Das bestätigte Doug Herrington, CEO von Amazon Stores. Ein offizielles Datum steht noch nicht fest, als wahrscheinlich gelten aber der 10. und 11. Oktober – traditionell wieder am Dienstag und Mittwoch. Ein späteres Datum könnte sich nachteilig auf Singles Day (11. November) und Black Friday (24. November) auswirken.

„Prime Big Deal Days“ soll vor Black Friday kommen

Das wäre übrigens nicht das erste Mal. Denn 2022 wurde bereits ein zweiter „Prime Day“ unter dem Namen „Prime Exklusive Angebote“ abgehalten. Kunden, die davon bald profitieren wollen, brauchen wie immer ein aktives Prime-Abo. Dann kann man von reduzierten Preisen profitieren. Das gilt auch während des 30-tägigen Gratiszeitraums.