Amazon: Neuerung bei der Paketlieferung – DAS musst du in Zukunft immer parat haben

Datenschutz und Sicherheit scheinen auch dem Online-Shopping-Riesen Amazon sehr wichtig zu sein. Denn erst seit Kurzem gibt es eine Änderung, die es in sich hat.

Um auch zukünftig wichtige Pakete von Amazon annehmen zu können, musst du dem Postboten nun eine ganz bestimmte Sache vorzeigen: ein Passwort.

Amazon: Einmalpasswort muss Postboten vorgelesen werden

Hand auf's Herz: Wie viel bestellst du wirklich bei Amazon? Und weil es eine unheimlich große Auswahl an verschiedenster Produkte gibt, müssen Käufer und dessen Produkte auch geschützt werden, so Amazon. Deswegen wird bei kostspieligeren Produkten (genauere Angaben hat der Riese noch nicht gemacht) nun ein Einmalpasswort in einer Email mitgeschickt, das dem Postboten dann vorgelesen werden muss.

Das ist Amazon:

1994 in den USA von Informatiker Jeff Bezos als Onlinebuchhandlung entwickelt

Inzwischen ist es Marktführer im Online-Handel

2020 erwirtschaftete Amazon einen Umsatz von über 386 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von über 21 Milliarden US-Dollar

Amazon bietet nicht mehr nur Waren an, sondern auch verschiedene Dienste wie Prime, Pay, Video oder Music

Gründer Bezos gilt als reichster Mensch der Welt, sein Vermögen wird auf rund 200 Milliarden Dollar geschätzt

Amazon: Aufgepasst, wenn du Pakete bestellst – diese zwei Dinge werden sich bald ändern

Amazon: Einmalpasswort besteht aus sechsstelligem Code

„Ein Einmalpasswort bietet für Ihre Pakete eine zusätzliche Sicherheitsebene“, schreibt Amazon dazu. „Wenn ein Einmalpasswort erforderlich ist, senden wir einen sechsstelligen numerischen Code an die in Ihrem Kundenkonto hinterlegte E-Mail-Adresse, sobald der Artikel versendet wurde“, heißt es weiter.

Um die Lieferung und Paketannahme wertvoller Pakete zu schützen, müssen Kunden von Amazon zukünftig ein Einmalpasswort vorlesen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / MiS

Des Weiteren soll das Einmalpasswort neben der jeweiligen Bestellung unter der Option „Meine Bestellungen“ zu finden sein, wenn man auf „Lieferung verfolgen“ klickt.

Amazon: Einmalpasswort nur an Zustelltag gültig

Das Einmalpasswort hält seine Gültigkeit lediglich „bis zum Ende des Tages der Zustellung“, wie Amazon weiter schreibt.

Doch wie geht man vor, wenn man an dem Tag nicht zu Hause ist? Auch dafür hat Amazon eine Alternative parat.

So schlägt das Unternehmen vor: „Wenn Sie nicht anwesend sind, um das Paket entgegenzunehmen, können Sie das Einmalpasswort an jemanden, den Sie kennen, weitergeben. Diese Person kann dann das Paket für Sie annehmen. Wir empfehlen nicht, das Einmalpasswort mit einer unbekannten Person zu teilen. Wenn niemand das Paket annehmen kann, wird die Zustellung am nächsten Werktag erneut versucht.“

Von einer Passwortübergabe an den Postboten per Telefon rät das Unternehmen allerdings ab, wie es auf seiner Webseite schreibt. (ali)