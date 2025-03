Altpapier: Diesen Fehler machen Deutsche immer wieder – mit üblen Folgen

Die Mülltrennung in Deutschland ist Pflicht. Wer sich nicht daran hält, muss ein saftiges Bußgeld zahlen. Doch nicht jeder hält sich an die Regeln, die bei der Mülltrennung einzuhalten sind – sei es aus Faulheit oder aber aus Unwissenheit. Dabei ist das Prinzip gar nicht so kompliziert: In die gelbe Tonne gehören Verpackungen aus Kunststoff, Weißblech und Aluminium, in die braune Tonne kommen organische Abfälle und in der blauen Tonne landet das Altpapier.

Es gibt allerdings eine Sache, die die Deutschen immer wieder falsch machen und die üble Folgen mit sich ziehen kann. Es geht um das Altpapier.

Altpapier: Diesen Fehler machen Deutsche immer wieder

Denn nicht nur bei der Mülltrennung per se, sondern auch bei der Entsorgung kannst du einige Fehler machen. So solltest du zum Beispiel auf keinen Fall das Altpapier in die blaue Tonne quetschen oder pressen, wie „Ruhr24“ verrät. Aber wieso eigentlich?

Wenn du das Altpapier in die blaue Tonne presst, kann das gleich mehrere Probleme verursachen. Zum einen erhöhst du damit die Verletzungsgefahr. Wenn du zu viele Abfälle in die blaue Tonne quetscht, kann das zu einer mechanischen Überlastung führen. Dadurch kann die Tonne platzen, wodurch nicht nur du, sondern auch Mitarbeiter der Müllabfuhr in Gefahr sind.

So kannst du Fehler vermeiden

Ein zweites Problem, das durch die Überfüllung der Tonne entstehen kann, ist, dass größere Altpapier-Stücke, wie Kartons, sich in ihr verhaken können. Wenn die Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe das sehen, können sie die Tonne stehen lassen und dein Müll wird nicht geleert.

Doch wie kannst du vermeiden, dass das Altpapier in der blauen Tonne feststeckt? Du solltest den Müll nicht nur zertreten, sondern auch in einzelne Streifen zerlegen, bevor du ihn in die Tonne wirfst. Das sollte für ausreichend Platz in der Mülltonne sorgen, so die Deponie GmbH Altmarkkreis Salzwedel.