Aldi baut Filiale auf Mallorca – unfassbar, an welchem Platz sie errichtet wird

Viele entscheiden sich bei ihrem täglichen Wocheneinkauf für den Discounter Aldi. Das breite Produktsortiment zu günstigen Preisen lockt viele Kunden an und verschafft dem Unternehmen einen Umsatz in Milliardenhöhe.

Aldi ist mit knapp 6.520 Filialen in mittlerweile elf Ländern vertreten. Mit dabei: die balearische Insel Mallorca. Seit 2016 breitet sich der Discounter auf der beliebten Ferieninsel aus, unter anderem in Palma, Campos, Palmanova und Co. Jetzt öffnet eine weitere Filiale in der Hauptstadt der spanischen Insel, doch mit diesem Standort hätte keiner gerechnet.

Aldi: Neue Filiale in Palma in direkter Nähe zur Konkurrenz

Mallorca-Liebhaber, die ihren Einkauf gerne bei Aldi tätigen, können sich dieses Datum dick im Kalender notieren: Am 3. November eröffnet die neue Filiale im Carrer Uruguay 2 in Palma und ist damit schon die dritte im Bunde. Auf knapp 1.100 Quadratmetern Verkaufsfläche sollen nicht nur die üblichen Lebensmittel angeboten werden, einige Produkte sind nämlich nationalen Ursprungs und kommen aus Mallorca selbst.

Mit der neuen Filiale in Palma stockt der Discounter Aldi seinen Bestand auf zwölf auf. Neben zwei weiteren Geschäften in Palma können Kunden ihren Discounter zudem zweimal in Calvià vorfinden, sowie in Marratxí, Can Picafort, Cala Millor, Manacor, Campos, Inca und Portocolom.

Die Besonderheit an dem neuen Standort in Palma im Carrer Uruguay 2 ist, dass die Aldi-Filiale in unmittelbarer Nähe zu einer bereits bestehenden Lidl-Filiale eröffnet wird. Die beiden Discounter bieten zwar nicht direkt das gleiche Sortiment an, stehen jedoch trotzdem in unmittelbarer Konkurrenz zueinander. Doch wie heißt es so schön: Konkurrenz belebt das Geschäft.