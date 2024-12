Aldi-Kassierer wirft genauen Blick auf Warenband – was eine Kundin dort treibt, macht ihn sprachlos

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen – Zeit also, einen Blick zurück auf 2024 zu blicken. Und auf Ereignisse für die Menschen in Deutschland, die in den zurückliegenden zwölf Monaten große Gesprächsthemen wurden.

Ein solches ereignete sich im Frühjahr, als ein Aldi-Kassierer aus allen Wolken fiel. Der Grund: Die Auswahl einer Kundin machte ihn so perplex, dass er sogar den Kassenbon auf Social Media veröffentlichte. Viele hatten sofort den gleichen Verdacht…

Aldi-Kassierer wirft genauen Blick auf Warenband

Ein Aldi-Kassierer konnte kaum glauben, als er sah, welche Mengen an Bananen eine Kundin da bei ihm aufs Band legen sollte. Die Menge war so groß, dass er doch glatt mehrere Anläufe brauchte, um die Waren abzuwiegen. Die gesamte Menge hatte schlicht und ergreifend nicht auf die Waage gepasst – am Ende waren es unfassbare 16 Kilogramm!

Der Aldi-Mitarbeiter erklärte danach bei Reddit: „An alle, die sich fragen, ob es die Personen aus den Mathe-Rätseln, die verrückten Mengen an Obst kaufen, wirklich gibt: Ja, es gibt sie und ich habe so eine Person heute getroffen.“ Einige User mussten an die Veganerin Johanna denken, die „Bananenfrau“ genannt wird. Sie gab nämlich auf TikTok an, täglich mehr als zehn Bananen zu essen.

Was eine Kundin treibt, macht ihn sprachlos

Andere Reddit-Nutzer spekulierten, ob es sich um einen gewerblichen Einkauf handeln könnte. Es sei gewöhnlich, dass Imbisse und Eisdielen ihre Einkäufe in der näheren Umgebung erledigen. Das sei häufig günstiger als die Ersparnis beim Großmarkt. Doch der Grund für den Bananen-Großkauf ist tatsächlich NICHT gewerblicher Natur. Der Aldi-Kassierer klärt auf: „Die Kundin meinte, sie bräuchte die Menge für ein Sportfest an der Schule.“ Na, über diese Vitaminbombe können sich die Kinder sicherlich freuen…