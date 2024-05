Aldi-Kunden baff – jetzt kommt auch noch DAS in die Regale

Supermärkte und Discounter wie Aldi ändern und erweitern ihr Sortiment für Kunden. Besonders zum Sommer bietet sich eine frische neue Auswahl an. Dazu will Aldi Süd sein Angebot bei den Früchten ausbauen.

Besonders auf ein beliebtes Lebensmittel hat es der Discounter jetzt abgesehen. Denn Erdbeeren sollen nun nicht mehr eingekauft werden. Stattdessen will Aldi nun seine eigene Erdbeer-Sorte in die Regale packen.

Aldi überrascht Kunden mit neuem Produkt

In den Sommermonaten greifen Kunden gerne zu den Erdbeerschalen. Aldi hat sich für die roten Früchtchen jetzt etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Der Discounter bringt seine eigene Erdbeer-Sorte raus. Die Sorte soll besonders süß sein, verspricht der Markt in seiner Pressemitteilung. Einen Namen für die Sorte gibt es auch schon: ALDIna.

Die Sorte soll sogar schon bald beim Discounter an den Start gehen. Gespannte Kunden finden sie ab Freitag (31. Mai) in Schalen mit je 300-Gramm in den Supermarkt-Filialen. Die Sorte sei in Kooperation mit dem langjährigen Partner Frutania entstanden. Der Discounter möchte die heimische Landwirtschaft stärken, indem es die Erdbeeren ausschließlich auf deutschen Feldern anbaut. Darunter auch auf dem Hof der Familie Schmitt in Königswinter.

Zweites Eigen-Produkt des Discounters

Mittlerweile sind Erdbeeren fast über das gesamte Jahr in Supermärkten und Discounter zu kaufen. Aus Ländern wie Spanien oder Portugal können die Märkte auch außerhalb der deutschen Erdbeer-Saison angeboten werden.

Es ist nicht die erste Frucht, die Aldi auf den eigenen Markt bringt. Seit Mitte Oktober verkauft Aldi Süd die erste eigene Apfelsorte unter dem Namen „ALDIamo“. Der Exklusiv-Apfel wächst im Alten Land vor den Toren Hamburgs, dem größten zusammenhängenden Obstanbaugebiet Nordeuropas. Den Apfel gibt es exklusiv in allen rund 2.000 Aldi Süd Filialen.