Aldi baut sein Sortiment aus – besonders SIE dürfen sich freuen

Aldi-Kunden, aufgepasst! Der Discounter baut sein Sortiment aus. Schon bald wirst du mehr Produkte in den Regalen des Discounters finden. Doch wer darf sich jetzt konkret freuen?

Veganer sollten jetzt besser weiterlesen, denn: Aldi erweitert sein pflanzliches Sortiment! Schon seit einiger Zeit bietet der Discounter fleischlose Ersatzprodukte an. Und jetzt kommen sogar noch weitere Produkte in die Regale, die das Veganer-Herz höherschlagen lassen.

Aldi Süd erweitert sein veganes Sortiment

Wie Aldi Süd in einer Pressemitteilung bekanntgibt, wird neben der Einführung eines neuen Vegan-Jerky ab Ende April auch eine neue Fleischalternative der Marke „Greenforce“ angeboten.

Insgesamt 1.000 vegane Produkte findet Kunden über das Jahr verteilt bei Aldi Süd. An Auswahl mangelt es da also nicht. Zu den zahlreichen Fleischalternativen zählt auch die Eigenmarke „MyVay“. Unter der Marke gibt es beispielsweise „The Wonder Grillspieße“, „The Wonder Burger“ oder aber auch die veganen Nuggets.

Aldi: Ab Ende April und Anfang Mai ist es soweit

Das neue vegane Snack-Sortiment von „Greenforce“ besteht aus Erbsenprotein und soll ganz ohne Palmfett und Palmöl auskommen. Ab Freitag, 26. April, sind die veganen Sorten „Mini Frikadelle“, „Cevapcici“ und „Köttbullar“ erhältlich.

Das Vegan Jerky erhält 40 Prozent Eiweiß. Im Jahr 2023 hat das Produkt sogar den Peta Vegan Food Award in der Kategorie „Fastfood, Fertiggerichte und Tiefkühl“ gewonnen. Aldi Süd bietet das Produkt von „Grizzly Foods“ ab Freitag, 3. Mai, in den Sorten „Burn Baby Burn“, „Teriyaki“ und „Cracked Pepper“ an. Das Produkt ist dabei ein Artikel von „What’s next.“, der Aldi-Süd-Dachmarke, die eine Plattform für Produktinnovationen von Startups und bestehenden Lieferanten bietet.