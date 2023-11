Aldi: Dringender Rückruf! Finger weg von diesem beliebten Snack

Für die einen ist es Nervenfutter, für die anderen einfach ein Snack für zwischendurch. So oder so: Einige Snacks von Aldi und Co. haben wahres Suchtpotential. Doch auch, wenn es manchen schwerfällt die Finger von den Knabbereien zu lassen, wird genau das nun dringend geraten.

Denn einige Snack-Sorten könnten dich krankmachen. Aldi Süd ruft ganz bestimmte Produkte zurück, da sie Salmonellen enthalten.

Aldi Süd ruft DIESEN Snack zurück

Das Unternehmen PL FoodCom GmbH informiert über den Rückruf verschiedener Farmer Pistazienkern-Artikel. Ein durchgeführter Test habe ergeben, dass bei einigen Chargen Salmonellen gefunden wurden. Im August erreichte die Ware zahlreiche Filialen von Aldi Süd, deshalb sind sicherlich viele der Chargen schon im Umlauf. Doch es wird dringend davon abgeraten, die betroffenen Pistazien zu essen. Das berichtet das Verbraucherportal „produktwarnung.eu“.

Aldi Süd ruft verschiedene Pistazien-Sorten zurück. Foto: produktwarnung.eu

Diese Produkte sind betroffen:

Farmer naturals Pistazienkerne-Beeren-Mix: Inhalt: 100 Gramm, Mindesthaltbarkeitsdatum 17.05.2024, Charge: 29106/230821001

Inhalt: 100 Gramm, Mindesthaltbarkeitsdatum 17.05.2024, Charge: 29106/230821001 Farmer naturals Pistazienkerne geröstet ohne Salz: Inhalt: 100 Gramm, Mindesthaltbarkeitsdatum: 18.05.2024, Charge: 29107/230822001

Inhalt: 100 Gramm, Mindesthaltbarkeitsdatum: 18.05.2024, Charge: 29107/230822001 Farmer Pistazienkerne geröstet & gesalzen: Inhalt: 100 Gramm, Mindesthaltbarkeitsdatum: 19.05.2024, Charge 29108/230823001

Geld-zurück-Garantie!

Salmonellen-Bakterien greifen den Darm an und können zu erheblichem Unwohlsein führen. Durchfall, Magenschmerzen, Erbrechen und Fieber können die gesundheitliche Folge sein. Besonders gefährdet, derartige Symptome zu entwickeln, sind Kleinkinder, immungeschwächte Personen und ältere Menschen. Sind die Symptome besonders stark oder langanhaltend, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Noch mehr News:

Von anderen Chargen oder Artikeln gehe keine Gefahr aus. Wer die betroffenen Chargen noch bei sich vorrätig hat, kann sie in einer Aldi-Süd-Filiale seiner Wahl gegen Bargeld umtauschen – auch ohne Vorlage eines Kassenbons.