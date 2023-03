Aldi-Kunden betreten Filialen – bei diesem Anblick fallen sie vom Glauben ab

Woche für Woche werfen viele Kunden von Aldi in ganz Deutschland einen Blick in die Prospekte des Discounters. Dort schauen die Kunden sich nach besonderen Angeboten und Aktionsware um, die Aldi bereits im Vorfeld bewirbt. In diesem Zusammenhang machten manche Kunden zuletzt allerdings immer wieder eine Beobachtung, die sie verärgert zurückließ.

In den Prospekten sowie auf der Homepage von Aldi Süd informiert der Discounter seine Kunden regelmäßig über Aktionsware, die demnächst angeboten wird. Was manche Kunden irritiert: In einigen Filialen sind bestimmte Produkte schon vor dem Datum verfügbar, das in den Prospekten als Verkaufsstart angegeben worden war. Das führt dazu, dass viele Kunden an jenen Tagen in den Filialen erscheinen, an denen eigentlich der Verkauf hätte beginnen sollen – nur um festzustellen, dass die angepriesene Aktionsware bereits vergriffen ist.

Aldi-Kunden sind verärgert

Exemplarisch beschwerte sich eine Kundin zuletzt auf der Facebook-Seite von Aldi Süd: „Wie kann es sein, dass Produkte, die erst ab Freitag im Prospekt angeboten werden, schon am heutigen Donnerstag im Verkauf sind? Am Freitag hätte ich wieder mal die Antwort bekommen: Tut uns leid, haben wir nicht erhalten.“

Der Wunsch dieser Kundin sowie vermutlich vieler anderer Kunden: „Bitte tragen Sie Sorge dafür, dass die Filialen wissen, wann welches Angebot läuft und in die Regale kommt. Heute hatte ich einfach nur Glück, dass ich in der Filiale war, weil ich andere Sachen kaufen wollte. In dieser Filiale gehe ich bei Aktionsware sonst jedes Mal leer aus.“

Aldi antwortet sofort

Die Antwort von Aldi Süd ließ nicht lange auf sich warten: „Ob die Aktionsartikel bereits früher herausgestellt werden, können unsere Mitarbeiter:innen vor Ort selbstständig entscheiden. Natürlich sollte dann aber sichergestellt werden, dass die Menge dafür auch ausreichend ist und auch am Aktionstag selbst noch genügend Artikel für unsere Kund:innen vorhanden sind, sodass alle eine Chance darauf haben.“