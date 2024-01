Aldi-Filialen schießen wie Pilze aus dem Boden – Kunden trauen ihren Augen nicht

Tagtäglich erledigen Hunderttausende Kunden ihre Lebensmitteleinkäufe bei Aldi. Egal ob Aldi Süd oder Aldi Nord – der Discounter gehört zu den beliebtesten Discountern in Deutschland.

So gut wie jeder Deutsche hat in seiner näheren Umgebung eine Aldi-Filiale, rund 4.200 Standorte gibt es in ganz Deutschland. Und der Discounter ist längst ein Exportschlager – und was für einer! Die Zahl der Aldi-Filialen im Ausland steigt rasant an.

Aldi schreibt Erfolgsgeschichte im Ausland

Großbritannien, Australien, Frankreich und die USA – Aldi funktioniert auch außerhalb von Deutschland. Mehr als 12.000 Filialen gibt es bereits im Ausland. Mittlerweile ist Aldi Süd für die Standorte in den USA, dem Vereinigten Königreich, Australien und Osteuropa zuständig – während Aldi Nord die west- und südeuropäischen Filialen managet.

Vielen ist dabei auch gar nicht bewusst, dass Aldi schon recht früh in Übersee Fuß fasste. Nachdem die erste deutsche Aldi-Filiale 1962 in Essen eröffnet wurde, dauerte es nur 14 Jahre, bis 1976 in Iowa der erste US-Aldi seine Kunden empfing. Was dann folgte, ist eine Erfolgsgeschichte.

Discounter startet in den USA durch

In den Jahren von 2019 bis 2022 wurde Aldi in den USA viermal in Folge zum am schnellsten wachsenden Lebensmittelunternehmen gekürt! Und das, obwohl Aldi gar nicht einmal alle Ziele erreicht hat, die man sich vorgenommen hatte. 150 neue Filialen sollte es geben, am Ende wurden es „nur“ 87, berichtet „Business Insider“.

Damit gibt es mittlerweile fast 2.400 Aldi-Filialen in den USA. Die meisten davon in Florida und Illinois, gefolgt von Ohio, Pennsylvania, New York und Texas. Und es sollen noch mehr werden.

Aldi gab bereits im August 2023 bekannt, dass man alle rund 400 Supermärkte der US-Ketten „Winn-Dixie“ und „Harveys Supermarket“ aufkaufen möchte. Einige davon werden anschließend zu Aldis umgebaut.

Die US-Kunden werden also sicherlich Augen machen, wenn plötzlich rund um sie herum neue Aldi-Filialen aus dem Boden schießen.