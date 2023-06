Aldi dreht an der Preisschraube – werden diese Produkte jetzt überall günstiger?

Vor allem im letzten Jahr mussten Verbraucher an der Supermarkt- und Discounter-Kasse tief durchatmen. Der Grund: horrende Lebensmittel-Preise! Betroffen waren zahlreiche Artikel von Gemüse über Speiseöl bis hin zu Molkereiprodukten. Doch Aldi Süd dreht jetzt kräftig an der Preisschraube. DAS dürfte viele freuen.

Gute Nachrichten für alle Verbraucher: Nach zahlreichen Schlagzeilen in der Vergangenheit rund um Lebensmittel-Knappheit, gestiegene Preise und Co. gibt es jetzt endlich mal wieder Grund zum Jubeln. Wie Aldi Süd in einer Pressemitteilung bekanntgibt, werden Pflanzenfett-Artikel billiger.

+++Aldi, Rewe und Co.: „Stark erhöhte Giftwerte“ in beliebter Frühstücks-Zutat – schockierende Test-Ergebnisse!+++

Aldi senkte zuletzt den Preis bei mehr als 1.000 Artikeln

Bedeutet: Für Margarine musst du jetzt deutlich weniger tief in deinen Geldbeutel greifen. Seit Januar seien damit bei dem Discounter mehr als 1.000 Artikel wieder günstiger geworden, teilt Aldi Süd mit.

+++Lidl, Aldi und Co: Preise für Produkte so niedrig wie schon lang nicht mehr – doch Kunden sollten DAS weiterhin beachten+++

Von der Preissenkung betroffen sind die folgende Produkte:

BELLASAN Vitareform Margarine 250 Gramm, von 0,79 Euro auf 0,69 Euro (- 12 Prozent)

BELLASAN Sonnenblumen Margarine 500 Gramm von 1,69 Euro auf 1,59 Euro (- 5 Prozent)

BELLASAN Pflanzencreme 500 Milliliter, von 1,69 Euro auf 1,49 Euro (- 11 Prozent)

BELLASAN Pflanzen Margarine 500 Gramm, von 1,69 Euro auf 1,59 Euro (- 5 Prozent)

BELLASAN Pflanzenfett 1 Kilogramm, von 2,99 Euro auf 2,79 Euro (- 6 Prozent)

Wie „t-online“ berichtet, verkündete bislang nur Aldi Süd die Preissenkung. In der Vergangenheit zogen jedoch meist andere Discounter wie Aldi Nord und Lidl, aber auch andere Supermärkte wie Kaufland, Rewe und Edeka bei Preissenkungen nach. Es bleibt also abzuwarten, wo du deine Margarine schon bald ebenfalls günstiger bekommst.

Auch interessant: Eine Kundin hatte kürzlich einen üblen Verdacht gegen Aldi. Wollte der Discounter sie über den Tisch ziehen? Mehr dazu hier.