Aldi: Frau kauft besonderes Produkt – an der Kasse fällt sie vom Glauben ab! „Sprachlos“

Neulich bei Aldi: Eine Kundin kauft ein ganz spezielles Produkt und geht zur Kasse, um zu zahlen. Was ihr dort die Kassiererin sagt, macht sie völlig sprachlos.

Ihr Erlebnis musste sie gleich bei Facebook teilen. Und Aldi Süd hat sogar auf ihren Post geantwortet. Was da los war, liest du jetzt bei uns.

Aldi: Frau fällt vom Glauben ab

Bei Aldi kann man nicht nur Wurst, Äpfel und Mineralwasser kaufen, hier gibt es auch sogenannte Non-Food-Artikel. Und davon gar nicht mal so wenig. Von Elektrogeräten über Haushaltswaren bis hin zu Kinderspielzeug ist eigentlich alles dabei.

Anscheinend gab es neulich sogar einen Schirmständer zu kaufen. Das berichtet zumindest eine Frau jetzt bei Facebook. Doch das allein ist bestimmt noch keine Meldung wert. Die Kundin fiel nur fast vom Glauben ab, als ihr die Kassiererin in der Aldi-Süd-Filiale etwas ganz Bestimmtes anbot. Da der Schirmständer wohl ziemlich schwer war, schlug die Dame an der Kasse nämlich vor, einen Kollegen zu rufen, damit dieser der Kundin hilft, das wuchtige Teil ins Auto zu bringen. Von so viel Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit anscheinend dermaßen überrascht, schrieb die Frau nach ihrem Einkauf direkt ein Posting in dem sozialen Netzwerk: „[…] Ich bin nämlich gerade total gerührt von den netten Mitarbeitern von Aldi Süd […] Das hat mich wirklich sprachlos gemacht und ich bin sehr, sehr dankbar!“

+++ Aldi, Lidl und Co.: Kunden rasten aus – wegen dieser „Schnorrer“ +++

Da hat es genau die Richtige getroffen

Was die Kassiererin aber gar nicht wusste, die Kundin aber in ihrem Post erzählt, ist, dass diese zum Zeitpunkt des Einkaufs bei Aldi sogar unter starken Rücken- und Nackenproblemen litt. Da traf die unerwartete Hilfe ja anscheinend genau die Richtige. Die Frau schreibt dazu: „Normalerweise wäre mir das fast schon unangenehm gewesen, aber unter den aktuellen Umständen tut es nicht weh, Hilfe anzunehmen!“

Schau mal hier, das könnte dich ebenfalls interessieren:

Und auch von Aldi Süd gibt’s eine Antwort: „Wir freuen uns mit dir, liebe Bettina, und wünschen dir natürlich gute Besserung!“ Da sind ja mal ausnahmsweise alle glücklich!