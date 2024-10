Aldi-Kunde deckt Spar-Geheimnis auf – du musst nur genau hinschauen

„Ich wär so gerne Millionär, dann wär mein Konto niemals leer“ sangen die Leipziger Ex-Chorknaben bereits 1991 und landeten damit einen Hit. Und auch heute noch dominieren Lieder mit dem Thema Geld die Charts. Kein Wunder, immerhin ist durch die Inflation alles teurer geworden und Geld ist ein alltägliches Sorgen-Thema.

Klar, dass auch in den sozialen Netzwerken wie im privaten Umfeld jeder Spartipp mit einem dankbaren Lächeln aufgenommen wird. Nun hat ein Aldi-Kunde ein großes Spar-Geheimnis gelüftet – doch er erntete nicht nur Dank, sondern auch Schelte.

Aldi: Geheimnis gelüftet! Hier kannst du deinen Geldbeutel schonen

Viele machen sich vor dem Gang in die zahlreichen Supermärkte eine kleine oder große Liste, um nicht von den gewünschten Lebensmitteln abzuweichen. Andere vergleichen die zahlreichen Prospekte und freuen sich über das eine oder andere Schnäppchen. Doch trotz aller Sparmöglichkeiten ist die Summe auf dem Kassenzettel oft hoch.

Genau dieser hohen Summe hat sich ein Aldi-Kunde entgegengestellt und ein echtes Spar-Geheimnis enthüllt. So zeigte er auf der Instagram-Seite von „mydealz.de“ die bekannte „Buttermilch pur“ der Marke Müller. Klar, viele kennen die Sorte, schließlich schmeckt sie lecker und hat noch gute Inhaltsstoffe. Doch mit einem Preis von knapp einem Euro ist der Genuss nicht gerade billig.

Jetzt kommt der Clou! Der Kunde hat herausgefunden, dass das billigere Produkt von „Milsani“ für knapp 0,60 € vom gleichen Hersteller stammt! Und dahinter steckt laut dem gezeigten Screenshot die Molkerei Alois Müller. Handelt es sich also um ein und dasselbe Produkt, das zu unterschiedlichen Preisen angeboten wird?

Spar-Tipp löst User-Diskussion aus: Instagram-Nutzer sind sich uneins

Die User sind zwiegespalten. So schrieb eine Instagram-Nutzerin wütend: „Na toll, jetzt kauf ich keine Milchprodukte mehr bei Aldi!“ Und auch eine andere meinte: „Das ist bei vielen Produkten so. Firmen erzeugen Lebensmittel und Großhändler kaufen es ab, um unter ihrer Marke weiterzuverkaufen.“ Doch diese Meinung teilen nicht alle Menschen.

So textet eine Userin: „Es sind nicht die gleichen Produkte. Es gibt maßgebliche Unterschiede in der Rezeptur, den Zutaten und teils Qualität.“ Dem konnte ein anderer Kunde nur zustimmen und betonte: „Selber Hersteller bedeutet nicht unbedingt, dass immer exakt dasselbe drin ist.“

Die Diskussion scheint kein Ende zu nehmen – es bleibt wohl nichts anderes übrig, als das zu tun, was dem eigenen Konto guttut, oder eben das, was einem besser schmeckt. Schließlich kann man noch so viel sparen, wenn es nicht lecker ist, ist es wirklich blöd.