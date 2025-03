Aldi Rückruf: Lebensmittel zurückgerufen – es lauert DIESE Gefahr

Die Lebensmittelstandards in Deutschland sind recht hoch. Dazu gehört auch die Kontrolle der Lebensmittel, die von Discountern oder Supermärkten wie Aldi verkauft werden. Trotz der Kontrollen kommt es immer wieder vor, dass Lebensmittel oder andere Produkte verkauft werden, die fehlerhaft sind. Sollte dies dann auffallen, gibt es bei Aldi oder anderen Verkaufsstellen einen Rückruf.

Die Gründe für einen Rückruf bei Aldi sind unterschiedlich. Manchmal gelangen Bestandteile in das Produkt, die dort nichts verloren haben und eine Gesundheitsgefahr beim Verzehr darstellen können, wie etwa Fremdkörper oder Verunreinigungen. Doch nicht nur Fremdkörper oder Verunreinigungen können zu einer Gesundheitsgefahr werden, sondern manchmal auch fehlerhafte Kennzeichnungen. So kommt es gelegentlich vor, dass nicht alle Inhaltsstoffe angegeben sind. Das kann besonders für Allergiker beim Verzehr übel enden. Hinzu kommt, dass die Mindesthaltbarkeitsdaten nicht immer korrekt aufgedruckt werden. Auch Salmonellen oder andere Bakterien, die in einem verkauften Produkt entdeckt werden, können zu einem Rückruf bei Aldi und anderen Anbietern führen.

In diesem Artikel halten wir dich fortlaufend über die aktuellsten Rückrufe der Discounterketten Aldi Nord und Aldi Süd auf dem Laufenden.

Glassplitter in Mandarin Orangen im Glas

Bei Aldi Nord werden aktuell Mandarin Orangen im Glas zurückgerufen. Foto: Andree, Ulrike, Dr.

Mittwoch, 5. März: Die Clama GmbH informiert über einen Rückruf bei Aldi Nord. Dabei handelt es sich um die Mandarin Orangen im Glas der Marke Sweet Valley mit der Losnummer 24083-1 3302/01025. Grund für den Rückruf ist, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich vereinzelt Glassplitter in dem Produkt befinden.

Plastikteile in Fisch

Bei Aldi ist das iglo Schlemmer-Filet à la Bordelaise – KNUSPRIG KROSS von einem Rückruf betroffen. Foto: Iglo Deutschland

Montag, 3. März: Nach den Angaben von Iglo Deutschland ist ein bei Aldi Nord vertriebenes Lebensmittel von einem Rückruf betroffen. Genauer geht es um das iglo Schlemmer-Filet à la Bordelaise – KNUSPRIG KROSS mit der Codierung L4219BI066 / Uhrzeit 7:20-7:45 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 02.2026. Auslöser des Aldi-Rückrufs ist, dass sich in dem Lebensmittel schwarze Plastikteile befinden können. Insgesamt ist nur eine geringe Anzahl an Packungen betroffen.

Glasaufbewahrungsdosen können zum Problem werden

Bei Aldi werden aktuell Glasaufbewahrungsdosen zurückgerufen. Foto: AIE GmbH

Donnerstag, 20. Februar: Die AIE GmbH informiert die Kunden von Aldi über den Rückruf von Crofton – Glasaufbewahrungsdosen 3er-Set in den Varianten mit Glasdeckel und Kiefernholzdeckel mit Metallverschluss. Der Grund für den Rückruf bei Aldi ist, dass beim Öffnen oder Schließen der Bügelverschlüsse Glassplitter entstehen und in das Behältnis fallen können. Das Produkt wurde bei Aldi Süd und Aldi Nord verkauft.

Metallfremdkörper in Brotaufstrich

Bei Aldi Nord sind Brotaufstriche von einem Rückruf betroffen. Foto: Popp Feinkost GmbH

Montag, 9. Dezember: Nach den Angaben der Popp Feinkost GmbH ist ein bei Aldi Nord verkauftes Produkt von einem Rückruf betroffen. Dabei handelt es sich um die Wonnemeyer Brotaufstriche der Sorte Tomate-Mozzarella im 150g-Becher mit den Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) 26.11.2024 bis einschließlich 08.12.2024. Demnach kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in den Brotaufstrichen Metallfremdkörper befinden.

Anderer Geschmack bei Erdnüssen

Bei Aldi werden Erdnüsse zurückgerufen. Foto: MAX KIENE GMBH i

Freitag, 6. Dezember: Die Max Kleine GmbH informiert über einen Rückruf bei Aldi Nord. Bei dem Rückruf geht es um die Trader Joe’s Erdnüsse geröstet & gesalzen in der 200g-Dose mit den Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) 09.10.2025 und Lotnummer B24421 sowie 10.10.2025 und Lotnummer A24422. Grund für den Rückruf ist, dass es leichte bis starke Abweichungen beim Geschmack geben kann. Du solltest sie also nicht essen, sondern bei Aldi Nord zurückgeben.

