Aldi, Rewe und Co.: Kunden wollen Pfandbon in anderer Filiale abgeben – damit rechnete niemand

Der Pfandbon ist für viele Kunden bei Aldi, Rewe und anderen Einzelhändlern so etwas wie der heilige Gral. Schließlich ist es fast die einzige Möglichkeit, in den Läden Geld zurück zu bekommen statt es abzugeben.

Trotzdem kann es leicht passieren, dass man an der Kasse beim Bezahlen des Einkaufs vergisst, den kostbaren Zettel abzugeben. Zum Glück können Kunden den Pfandbon von Aldi, Rewe und anderen Supermärkten auch in anderen Filialen abgeben als bei denen, bei denen sie den Bon erhalten haben – oder etwa doch nicht?

Aldi, Rewe und Co.: Pfandbon kann nicht überall eingelöst werden

Egal ob bei Aldi, Rewe oder anderen Supermärkten – an der Kasse geht es in der Regel hektisch zu. Da kann die Rückgabe des Pfandbons schon einmal vergessen werden. Für viele Kunden stellt das aber kein Problem dar, die nächste Filiale ist ja meistens direkt um die Ecke.

Doch die Abgabe in jeder anderen Aldi- oder Rewe-Filiale ist nicht so selbstverständlich wie die meisten Kunden denken. Dadurch kann es an den Kassen auch mal zu einer bitteren Überraschung kommen: Tatsächlich sind die Kassierer nämlich nicht dazu verpflichtet, Pfandzettel aus anderen Filialen ihrer jeweiligen Supermarkt-Kette anzunehmen und auszuzahlen, können die Rücknahme auch einfach verweigern. Meistens geschieht das aber aus Kulanz, wie zum Beispiel laut „Chip.de“ kürzlich in einer Filiale in München, wo ein Pfandbon aus Ulmen eingelöst wurde.

Was aber gar nicht geht: Pfandbon aus zum Beispiel einer Aldi-Filiale in einem Lidl einlösen. Und das ist noch nicht alles.

Aldi, Rewe und Co.: Darauf müssen Kunden achten

So kann es ein Problem sein, wenn der Pfandbon zum Beispiel nach längerer Aufbewahrung im Geldbeutel nicht mehr gut lesbar ist. Zumindest Datum, Adresse und Barcode sollten erkennbar sein.

Weil der Zettel aber oft auf besonders dünnem Papier gedruckt wird, ist das Risiko groß, dass er nach einigen Wochen oder Monaten ausbleicht und die wichtigen Daten nicht erkennbar sind. In dem Fall könnte nur noch der Kontakt zum Kundenservice dabei helfen, an das Pfandgeld zu kommen.