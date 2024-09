Aldi, Rewe und Co.: Supermärkte greifen rigoros durch – Kunden zahlen drauf!

Kunden von Aldi, Rewe und Co., aufgepasst! Die Supermärkte greifen jetzt rigoros durch. Unter bestimmten Umständen könntest du eine böse Überraschung erleben. Zumindest, wenn du den Parkplatz der Supermärkte und Discounter nutzt.

Also müssen jetzt vor allem die Autofahrer aufpassen! Aldi, Rewe und Co. nehmen euch jetzt in die Mangel. Wer mit dem Auto zum Einkaufen fährt, der braucht natürlich auch einen Parkplatz. Die meisten Supermärkte haben Parkmöglichkeiten direkt vor der Tür. Doch du musst vorsichtig sein und einige Regeln beachten.

Aldi, Rewe und Co.: Achtung auf den Parkplätzen

Wenn du im öffentlichen Raum gegen Parkregeln verstößt und erwischt wirst, musst du ein Bußgeld bezahlen. Und auch Inhaber von privaten Parkplätzen dürfen rechtskräftige Knöllchen ausstellen, wie der „Karlsruhe Insider“ berichtet.

Du solltest deswegen eine wichtige Pflicht kennen, die immer mehr Supermärkte für Kunden mit Auto einführen. Die meisten von uns wissen sicherlich, dass die Parkplätze vor den Filialen von Aldi, Rewe und Co. ausschließlich für Kunden gedacht sind. Doch wenn du ein paar Sachen nicht beachtest, kannst du auch als Kunde bestraft werden.

Aldi, Rewe und Co.: Vergessene Parkscheibe kann ordentlich ins Geld gehen

Dabei solltest du beim Befahren der Parkplätze genau auf die Schilder achten. Oft wird jetzt nämlich von dir verlangt, dass du die Parkscheibe gut sichtbar auf deinem Armaturenbrett anbringst. Zahlreiche Supermärkte haben eine Park-Höchstdauer, die du in keinem Fall überschreiten darfst! Tust du es doch, dann droht dir ein empfindliches Bußgeld – und der Einkauf wird teurer als gedacht.

Vergisst du also die Scheibe, dann drohen dir Strafen von bis zu 30 Euro. Einige Betreiber gehen dabei rigoros vor – und machen keinen Unterschied, ob es sich um Kunden handelt oder um Autofahrer, die ihr Fahrzeug einfach so auf dem Parkplatz abgestellt haben. Du solltest also deine Parkscheibe in keinem Fall vergessen.