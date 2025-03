Aldi, Rewe, Kaufland: Hype-Produkt erreicht Supermärkte erneut – HIER bekommst du es billiger

Der Hype um die Dubai-Schokolade reißt wohl nicht ab. In den vergangenen Monaten kam kaum ein Kunde von Aldi, Rewe, Kaufland und Co. an der außergewöhnlichen Schokoladen-Kreation aus Pistaziencreme und Teigfäden vorbei. Nun gibt es aber immer mehr Produkte, die sich diesen Trend zunutze machen.

Kein Wunder also, dass auch Großkonzerne wie Müller, die unter anderem den Joghurt mit der Ecke auf dem Markt haben, diesen Trend weiterverfolgen. Denn mit diesem „Dubai“-Produkt will das Unternehmen seine Kunden schon mal auf den Sommer vorbereiten. Doch um was handelt es sich dabei genau?

+++Lidl: Kunden fällt Neuerung sofort auf – das steckt dahinter+++

Aldi: Hype-Produkt zum Schnäppchen-Preis

Seit Februar gibt es die Müllermilch „Dubai Chocolate Style“ in den Regalen vieler Discounter und Supermärkte wie Aldi, Rewe und Co. Laut eigenen Angaben des Unternehmens launcht es zum ersten Mal solch eine Sonderedition. Die neue Sorte ist demnach streng limitiert und nur für knapp zwei Monate im Handel erhältlich. Wer sie jetzt also noch probieren will, sollte sich ranhalten.

Und da kommt nun Aldi ins Spiel. Denn bei dem beliebten Discounter gibt es die Müllermilch aktuell im Angebot. Statt der eigentlich 1,49 Euro zahlen Kunden jetzt nur noch 0,69 Euro pro Flasche. Mit ein wenig Glück finden Käufer auch noch die Sonderedition „Dubai Chocolate Style“ im Sortiment.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Dubai-Trend bald Geschichte?

Doch was gibt es noch für Produkte, die sich dem Dubai-Schokoladen-Trend angenommen haben? Neben der eigentlichen Schokolade haben es bereits auch Eissorten, Liköre und Erfrischungsgetränke mit dem Dubai-Pistaziengeschmack ins Regal geschafft. Auch als Frühstückscreme gibt es den Trend mittlerweile zu kaufen.

Laut des „Institut für Generationenforschung“ ist der Trend mittlerweile jedoch Geschichte. In einer Studie wurde ermittelt, dass 60 Prozent der Befragten nicht noch mal Dubai-Schokolade kaufen wollen. Das liege vor allem daran, dass mittlerweile jede Tankstelle das Produkt anbietet.