Aldi, Rewe und Co.: Kassierer genervt – Kunden machen immer wieder den gleichen Fehler

Ja, so ein Job an der Kasse bei Aldi, Rewe und Co kann einiges an Nerven kosten – und das liegt nicht nur an dem hohen Stresspegel, dem die Kassierer bei voller Hütte ausgesetzt sind. Oft sind es auch die Kunden selbst, die für ordentlich schlechte Laune bei den Supermarkt-Mitarbeitern sorgen. Einen Fehler machen Kunden nämlich immer wieder.

+++Aldi, Lidl, Edeka, Rewe: Mit Karte bezahlt? Dann musst du sofort dein Konto checken+++

Aldi, Rewe und Co: DAS mögen Kassierer gar nicht

Mitarbeiter von Aldi, Rewe und Co haben es wahrlich nicht einfach. Viele Kunden strotzen nicht gerade vor Freundlichkeit, bekommen noch nicht einmal ein „Hallo“ oder ein „Danke“ über die Lippen. Doch es gibt auch Kunden, die meinen es in Sachen Kontaktfreudigkeit wohl zu gut…

Wie das Online-Portal „Merkur“ berichtet, beschwerten sich zahlreiche Kassenkräfte auf der Plattform „Reddit“ über einen Fehler, den viele Kunden immer wieder machen: Vermeintlich lustige Sprüche klopfen!

+++Aldi, Kaufland, Edeka und Co.: Neue Pfand-Regeln 2024 – folgt gleich der nächste Hammer für Kunden?+++

Wahrscheinlich meinen es die betroffen Kunden nicht böse, wollen nur die Stimmung etwas auflockern. Doch zahlreiche Kassierer sind genervt. Besonders beliebt ist das kurze Gespräch, in dem der Kassierer das Kartengerät zückt und der Kunde auf ein „Sie dürfen“ mit einem „Nein, ich muss leider“ antwortet.

DAS bekommen Kassierer immer wieder zu hören

Doch das ist längst nicht der einzige Spruch, den Kassierer zu Ohren bekommen. Eine weitere Kassen-Angestellte ist ebenfalls genervt davon. „Beleg?‘ – ‚Nein danke, bekomme das Geld eh nicht wieder rofl lol xd hahaha lachkick“, schreibt sie über ihre Erfahrungen auf „Reddit“.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Doch schlechte Sprüche müssen nicht unbedingt Supermarkt-Kassierer treffen. Eine Verkaufsberaterin in einem Elektronikgeschäft äußerte sich ebenfalls zu der Thematik: „Aus Erfahrung kann ich sagen, dass ich jeeeeden Spruch schon gehört habe und natürlich ganz nett über jeden lächle. Sobald der Kunde weg ist, aber die Augen rolle. Manchmal rutscht auch ein ironisches ‚Mensch, den hab ich ja noch nie gehört‘ raus. Es gibt noch folgende: ‚Normalerweise gebe ich mein Autogramm nicht umsonst raus.‘ ‚Oh, mit dem Kassenbon kann ich ja meine Wand tapezieren‘, ‚Ich wollte doch nicht den ganzen Laden kaufen‘ ‚Mal gucken, ob da noch Geld drauf ist‘ u.v.m.“

Vielleicht solltest du bei deinem nächsten Besuch im Geschäft besser auf diese Sprüche verzichten.