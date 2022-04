Aldi, Rewe und Co.: Wieder eine Branche in Sorge! Drohen bei DIESEN Produkten Engpässe?

Schon jetzt stehen die Kunden bei Aldi, Rewe und Co. oft vor leeren Regalen. Viele Deutsche hamstern wieder Lebensmittel – aus Sorge, dass es wegen des Ukraine-Kriegs zu Engpässen kommen könnte. Was jedoch Quatsch ist und erst einen künstlichen Engpass verursacht.

Bisher ging es dabei vor allem um Speiseöl, Mehl oder Nudeln. Doch nun droht bei Aldi, Rewe und Co. eine weitere Produktsorte aus den Regalen zu verschwinden...

Aldi, Rewe und Co: Süßwarenindustrie klagt über Existenznot!

Denn jetzt schlägt die Süßwarenindustrie Alarm! Man sehe aufgrund der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs sogar die eigene Existenz in Gefahr.

„Schon mit der Coronapandemie haben sich Energie, Agrarrohstoffe, Verpackungen, aber auch der Transport massiv verteuert“, heißt es vom Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI).

Aldi, Rewe und Co: Bald Sonderregeln für Süßigkeiten-Verpackungen?

Wenn die Gasversorgung kritisch einbreche oder komplett unterbrochen werde, drohe ein kompletter Produktionsstillstand. Zudem sorgen die gestiegenen Preise für Rohstoffe wie Weizen, Sonnenblumenöl, Palmöl oder Nüsse zu Problemen, berichtet der „Spiegel“.

„Wir müssen gemeinsam mit der Politik und auch dem Lebensmittelhandel dafür sorgen, dass in den Supermärkten nicht ganze Regale leer bleiben“, mahnt der BDSI-Vorsitzende Bastian Fassin – und fordert kurzfristige Ausnahmeregelungen, was die Verpflichtungen bei Zutatenangaben auf Verpackungen angeht. (at)