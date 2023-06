Der Sommer ist da und mit ihm auch die Grill-Saison. Doch wer sich einen Burger auf den Rost schmeißt, der sollte besser zweimal hinsehen – vor allem Veganer und Vegetarier. Nicht alle Patties, die du bei Aldi, Rewe und Co. kaufen kannst, lassen sich bedenkenlos verzehren.

Wenn bei deinem nächsten Einkauf bei Aldi, Rewe und Co. vegane Patties in deinem Wagen landen, dann ist Obacht gefragt. Experten von Öko-Test haben die fleischlosen Alternativen mal genauer unter die Lupe genommen – und Erschreckendes festgestellt.

Auch sechs Bio-Produkte im Test

Die Auswahl an veganen und vegetarischen Burgerpatties ist groß. Aber nicht alle Produkte kommen gleich gut weg. Insgesamt testete Öko-Test 17 vegane Burgerpatties aus Supermärkten und Discountern. Darunter befanden sich auch sechs Bio-Produkte.

Experten schauten bei den Produkten ganz genau hin und prüften nach Aromazusätzen. Zudem wurden sich die deklarierten Nährwerte und Salzgehalte angeschaut und geprüft, ob diese mit den Laboranalysen übereinstimmen. Außerdem wurden die Patties auf Pestizide, Mineralölbestandteile sowie Rückstände aus chlorhaltigen Reinigungsmitteln geprüft. Und auch der Geschmack wurde getestet.

Aldi-Produkt fällt durch

Insgesamt fünf vegane Bratlinge schnitten dabei mit „sehr gut“ ab. Dreimal gab es die Note „gut“. Zu den Testsiegern gehörten unter anderem „Beste Wahl Vegane Burger Patties“ von Rewe, 115 Gramm für circa 1 Euro. Dafür schnitten die Produkte der Rügenwalder Mühle, die es auch unter anderem bei Rewe zu kaufen gibt, eher mit mittelguten Noten ab.

Noch schlechter schnitt beispielsweise ein Produkt von Aldi ab. Wegen der deutlichen erhöhten Konzentration an gesättigten Mineralölkohlenwasserstoffen wurde der „Mein Veggie Tag The Wonder Burger“ negativ bewertet. Augen auf beim Burger-Kauf!