Aldi dreht schon wieder an der Preisschraube – Kunden fassungslos!

Die Zeichen für Veganer und Vegetarier standen zuletzt eigentlich gut. Nachdem der Discounter Lidl die Preise für eine Reihe von tierischen Ersatzprodukten seiner Eigenmarke gesenkt hatte, um sie denen von Wurst- und Fleischartikeln anzugleichen, ging eine regelrechte Preis-Revolution los.

Auch Konkurrenten wie Aldi und Kaufland zogen nach und setzten damit ein großes Zeichen. Doch ausgerechnet der Discounter-Riese Aldi stimmte mit einer Aktion plötzlich nachdenklich. Denn über Nacht wurden auf einmal auch zahlreiche Fleisch-Produkte wieder günstiger (mehr dazu in unserem Kommentar). Und dieses Preis-Dumping soll noch kein Ende nehmen, wie Aldi Nord und Aldi Süd jetzt mitteilen.

Aldi: Jetzt werden DIESE Wurst-Produkte günstiger

Seitdem Lidl es sich zur Aufgabe gemacht hat, Veganern und Vegetariern entgegenzukommen und die Preise von Ersatzprodukten mit denen tierischer Lebensmittel anzugleichen, haut Aldi eine Preissenkung nach der anderen für Wurst und Fleisch raus. Zuletzt senkte die Discounter-Kette am Freitag (27. Oktober) dauerhaft die Preise für eine Vielzahl an Wurst- und Pflanzenfettartikeln. Doch ein Ende scheint noch nicht in Sicht.

Schon ab Montag, 30. Oktober, dreht sich die Preisschraube weiter. Bei Aldi Nord und Aldi Süd können Kunden zum Wochenstart bei zahlreichen weiteren Wurst-Artikeln dauerhaft bis zu 20 Prozent sparen, wie es in einer Mitteilung der Discounter-Brüder heißt. Davon seien folgende Produkte betroffen:

Landbeck Tiroler Kaminwurzerl, 150 Gramm, von 2,49 Euro auf 1,99 Euro (-20 Prozent)

Landbeck Tyrolini, 90 Gramm, von 2,39 Euro auf 1,99 Euro (-16 Prozent)

Landbeck Salametti, 100 Gramm von 2,39 Euro auf 1,99 Euro (-16 Prozent)

Gut Drei Eichen Teewurst im Becher, 125 Gramm von 1,59 Euro auf 1,39 Euro (-12 Prozent)

Gut Drei Eichen Schinkenwürfel, 150/250 Gramm von 2,79 Euro auf 2,59 Euro (-7 Prozent)

Hinweis: Bei Aldi Süd gilt die Reduzierung ab Montag, 6. November, das Produkt ist in KW 44 aber als Aktionsartikel für 2,00 Euro anstelle von 2,79 Euro erhältlich (-28 Prozent)

Hinweis: Bei Aldi Süd gilt die Reduzierung ab Montag, 6. November, das Produkt ist in KW 44 aber als Aktionsartikel für 2,00 Euro anstelle von 2,79 Euro erhältlich (-28 Prozent) Gut Drei Eichen Wiener Würstchen, 1.000 Gramm von 7,49 Euro auf 6,99 Euro (-6 Prozent)

Gut Drei Eichen Wiener Würstchen, 400 Gramm von 3,19 Euro auf 2,99 Euro (-6 Prozent)

Gut Drei Eichen Mini Wiener, 320 Gramm von 2,79 Euro auf 2,69 Euro (-3 Prozent) Hinweis: Bei ALDI SÜD gilt die Reduzierung ab dem 6. November, das Produkt ist in KW 44 jedoch als Aktionsartikel für 2,00 Euro anstelle von 2,79 Euro erhältlich (-28 Prozent)

Doch die vermeintlich heftigen Preissenkungen haben auch einen Haken.

Preis-Rabatt ist mit Vorsicht zu genießen

Wer nach der Ankündigung, dass Aldi seine Kunden bei Wurst-Artikeln bis zu 20 Prozent sparen lässt, nicht mehr weitergelesen hat, sollte das jetzt dringend nachholen. Denn der Teufel steckt auch hier abermals im Detail.

Bei der Angabe handelt es sich lediglich um den maximalen Rabatt. Bei vielen Wurst-Artikeln der Discounter-Brüder wird dieser aber weitaus weniger drastisch ausfallen. Aber immerhin mindestens drei Prozent und damit wenige Cents lassen sich bei einem Großteil der reduzierten Produkte sparen. Wie immer gilt auch hier: Nur solange der Vorrat reicht. Wer eines der Aldi-Lebensmittel gerne in seinen Einkaufswagen packt, sollte zum Wochenstart besser schnell sein.