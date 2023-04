Aldi ändert schon wieder Preis für DIESES Lebensmittel – Kunden sollten genau hinsehen

Die Preise in Supermärkten und Discountern wie Aldi sind aktuell so beständig wie das Wetter – nämlich gar nicht. Nachdem Lebensmittel bei Aldi, Penny und Co. in den letzten Monaten zunächst deutlich teurer wurden, entspannte sich die Lage zuletzt in einigen Bereichen.

Dennoch werden Kunden bei Aldi und anderen Einzelhandelsketten beinahe täglich mit Preisänderungen konfrontiert – so dreht Aldi jetzt zum Wochenende nochmal an der Preisschaube.

Aldi: Kunden aufgepasst! Produkt wieder günstiger

Hinter den Kunden von Discountern wie Aldi liegen schwere Zeiten – alltägliche Produkte wie Öl oder Butter waren ausverkauft oder Opfer einer extremen Preissteigerung.

Nun gibt es aber Licht am Ende des Tunnels: Nachdem die Butter sich mittlerweile wieder auf einen normales Preisniveau bewegt hatte (250 Gramm für 1,49 Euro bei Aldi), wird das Molkereiprodukt sogar nochmal günstiger. Ab Freitag (28. April) können Verbraucher die Butter sowohl bei Aldi Süd und Aldi Nord für 1,45 Euro kaufen. Ein Unterschied, der vielleicht erst beim genauen Hinschauen auffällt – sich aber dennoch läppern mag.

Aldi folgt damit einem Trend, den Lidl schon zu Wochenbeginn angestoßen hatte. Der große Aldi-Konkurrent hatte am Montag eine große Preissenkung bei Molkerei-Produkten wie Käse verkündet, machte seine Produkte teilweise um 50 Cent günstiger, wie du hier nachlesen kannst.

Aldi: Ziehen andere Discounter nach?

Jetzt legt Aldi also nach, senkt nach der ersten Reduzierung Anfang Februar den Preis für seine Butter erneut. Da der Discounter-Riese als preissetzend am Markt gilt, könnten andere Discounter wie Penny und Netto, aber auch Supermärkte wie Rewe und Edeka der Änderung folgen.

Die Konkurrenten hatten schließlich auch auf die erste Preisänderung der Butter seitens Aldi reagiert. Im April 2022 erreichten die Preise für das Molkerei-Produkt übrigens ihren Höhepunkt, lagen teilweise bei 2,29 Euro pro Packung und fielen erst im Dezember 2022 wieder unter die 2-Euro-Marke. Wollen wir alle hoffen, dass diese Zeiten weder bei Aldi, noch bei anderen Supermärkten wiederkehren.