Aldi startet mit neuem Angebot – bald auch in Deutschland?

Überraschende Neuigkeiten vom Discounter: Aldi plant den Ausbau der eigenen Online-Plattform. Damit möchte das Unternehmen das Onlinegeschäft ausweiten und noch mehr Kunden erreichen.

+++ Aldi: Kunden machen es immer wieder – aber DAS müssen Kassierer nicht hinnehmen +++

In anderen Ländern laufen bereits Test. Doch wann kommt das Konzept auch nach Deutschland? Wir haben bei Aldi nachgehakt.

Aldi arbeitet an Lieferservice

Zieht der Discounter jetzt hinter Rewe und Edeka nach? Die Supermärkte bieten schon seit Längerem einen Lieferservice für ihre Kunden an. Die können ganz leicht online ihre Lebensmittel bestellen und bekommen sie in kürzester Zeit frisch nach Hause geliefert. Bei Aldi können Kunden nur aus einem begrenzten Sortiment im Online-Shop wählen – und darunter befinden sich keine Lebensmittel.

+++ Aldi, Lidl und Co. wollen tricksen – das müssen Kunden beachten +++

In den USA, der Schweiz und auch in Großbritannien testet der Discounter bereits ähnliche Konzepte wie „Shop&Go“, „Scan&Go“ oder „Click&Collect“. Bei Erstem können die Kunden im Laden ohne an der Kasse zu stehen einkaufen und bezahlen – das läuft automatisch über eine App. Und sobald sie den Markt verlassen, wird abgerechnet.

In London und Manchester gibt es aber bereits die Möglichkeit, sich die Lebensmittel per „Deliveroo“ nach Hause liefern zu lassen. In den USA arbeitet der Discounter mit Spryker Systems gemeinsam an einer Onlineplattform. Diese befindet sich seit Längerem in der Testphase. Und wie sieht es in Deutschland aus?

Lieferservice auch in Deutschland?

Laut der „Lebensmittelzeitung“ seien hierzulande schon mehrere E-Commerce-Stellen beim Discounter ausgeschrieben. Gegenüber unserer Redaktion will der Discounter noch nicht mit Details herausrücken.

Mehr News:

„Aldi Süd beobachtet seit jeher – wie alle Marktteilnehmer – die Entwicklungen am Markt und führt weltweit in unterschiedlichen Bereichen täglich Testläufe durch“, äußert sich das Unternehmen und verweist damit auf die oben genannten Konzepte und Länder. Ob und wann es jedoch auch in Deutschland einen Lieferservice geben wird, bleibt zunächst ungewiss.