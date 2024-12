Aldi: Öffnungszeiten an Silvester angepasst – was Kunden wissen müssen

Wer seine Einkäufe am Jahresende gern auf den letzten Drücker erledigt, sollte die speziellen Öffnungszeiten rund um Silvester beachten – vor allem bei beliebten Supermärkten und Discountern wie Aldi.

An Silvester, dem 31. Dezember, haben die Aldi-Filialen in Deutschland verkürzte Öffnungszeiten, damit auch die Mitarbeiter das alte Jahr gebührend verabschieden und das neue Jahr mit ihren Familien und Freunden willkommen heißen können.

Aldi: Geänderte Öffnungszeiten an Silvester

Du planst noch die ein oder andere Besorgung? Dann solltest du keinesfalls bis zum Abend des Silvestertages damit warten. Aldi-Märkte sind an diesem Tag in der Regel nur bis 13 oder 14 Uhr geöffnet, wobei einige Filialen möglicherweise noch bis in den frühen Nachmittag hinein offen sind.

Noch ein wichtiger Hinweis: Am 1. Januar, dem Neujahrstag, bleiben die Supermärkte geschlossen. Erst ab dem 2. Januar stehen die Aldi-Filialen wieder für Einkäufe bereit. Eine mögliche Ausnahme bilden Filialen an Bahnhöfen oder anderen Sonderstandorten, die auch an Feiertagen geöffnet haben können. Hier empfiehlt es sich, im Vorfeld die jeweiligen Öffnungszeiten zu prüfen.

An Neujahr geschlossen – mit Ausnahmen

Eine eventuelle Sonderöffnung könnte es am Sonntag, 29. Dezember, geben. In der Vergangenheit gab es beispielsweise Fälle, in denen Supermärkte wie Edeka am Sonntag vor Weihnachten geöffnet hatten. Dasselbe könnte potenziell auch für den letzten Sonntag des Jahres zutreffen. Prüfe dazu am besten die lokalen Ankündigungen deiner bevorzugten Supermärkte.

Um Enttäuschungen zu vermeiden, empfehlen wir, rechtzeitig alle notwendigen Einkäufe zu tätigen und die Öffnungszeiten im Voraus zu klären. Überprüfe auch lokale Ankündigungen oder die Filialsuche auf der Website von Aldi, um individuelle Abweichungen zu erfahren. Plane voraus und komme gut ins neue Jahr!

