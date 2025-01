Aldi: Kunden machen es beim Obst-Kauf täglich – doch ist das überhaupt erlaubt?

Viele Menschen pflegen beim Einkauf im Supermarkt ähnliche Gewohnheiten. Egal ob bei Aldi oder anderen Einzelhändlern, einige Tricks wendet wohl so ziemlich jeder Kunde an (hier mehr dazu).

Dazu gehört auch, sich bei der Suche nach Obst und Gemüse buchstäblich die „Rosinen rauszupicken“. Immer wieder werden zum Beispiel Kunden bei Aldi dabei beobachtet, wie sich bei den offenen Erdbeer-Schalen die besten Stücke zusammen legen. Doch ist das überhaupt erlaubt?

Aldi-Kundin bei Ekel-Aktion beobachtet

Auf „Reddit“ steht die Angewohnheit im Zentrum einer großen Diskussion. Ein Nutzer veröffentlicht das Foto einer Frau, die ungeniert in den verschiedenen Erdbeer-Schalen herum piekt, „um ihrem Wunsch nach den besten Erdbeeren nachzugehen“, wie der „Reddit“-Nutzer es beschreibt. „Sie sah uns an und fuhr fort, immer mehr verpackte Erdbeeren aus einer anderen Packung in ihre zu packen. Ich war angewidert“, so das harte Urteil.

Tatsächlich ist die Aktion aber nicht so verpönt, wie es der Kommentator meint. In einem weiteren „Reddit“-Beitrag wird klar, dass das Zusammenstellen der besten Obststücke für viele Kunden gängige Praxis ist. Das bestätigt sogar ein Supermarkt-Angestellter.

Supermarkt-Mitarbeiter spricht Klartext

Viele Menschen geben zu, dass sie selbst nach dem besten Obst suchen. „Ich sage es nur ungern, aber ich sehe wirklich nichts Falsches daran. Ich öffne meine Erdbeeren, weil die unten manchmal schon faul sind. Ich habe bisher noch keine Erdbeeren verwendet, aber ich habe sie gegen Trauben und andere Früchte ausgetauscht, die nach Gewicht verkauft werden“, gibt jemand zu.

Mehrere „Reddit“-Nutzer erklären zudem, dass sie selbst in Supermärkten arbeiten und nichts Schlimmes daran finden. „Ich arbeite bei Rewe, und nein, es ist völlig in Ordnung“, „Ich habe in der Obst- und Gemüseabteilung mehrerer Lebensmittelketten gearbeitet. Für die Mitarbeiter ist es gängige Praxis, das zu tun, was dieser Kunde tut. Erdbeeren schimmeln schnell. Das Aussortieren der schlechten Produkte und das Umpacken mit guten Produkten aus anderen Verpackungen ist im Lebensmittelgeschäft buchstäblich alltäglich. Man sieht es nur nicht“, sind nur einige Erfahrungen von Mitarbeitern.