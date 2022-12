Aldi baut Pfandautomaten um – Millionen Kunden gehen jedoch leer aus

Bei Aldi gibt es die ganz normalen Pfandautomaten – wie bei jedem anderen Supermarkt oder Discounter auch. Aber das soll sich jetzt ändern.

Denn Aldi Nord testet nun eine neue Art Automaten. Mit dem soll es viel schneller gehen. Das würde sicherlich auch die Kunden freuen. Doch profitieren davon nicht gerade viele.

Aldi Nord testet neue Pfandautomaten – aber nur hier

Man kennt’s: Lange Schlangen vor dem Pfandautomaten. Und dann dauert es noch länger, weil der Kunde vor dir gleich einen ganzen Einkaufswagen voller Leergut dabeihat. Bis der Automat die alle geschluckt hat, vergehen erst mal ein paar Minuten. Dagegen will Aldi Nord jetzt etwas unternehmen.

Der Leergutautomat „Tomra R1“ bringt einige Vorteile mit sich. Erst einmal ist die Öffnung für den Einwurf der Flaschen deutlich größer als bisher. So kannst du das Pfand noch leichter einführen. Und jetzt kommt’s: der Automat kann gleich 100 Flaschen gleichzeitig sortieren. „Eine große Rücknahmetrommel im Inneren erkennt und sortiert dabei mehr als 100 PET-Flaschen und Dosen gleichzeitig“, erklärt ein Sprecher des Discounters gegenüber der Redaktion.

Allerdings stehen die neuen Automaten bisher nur in drei Filialen: eine in Hattingen und zwei in Niedersachsen in Bunde und Wilhelmshaven.

Discounter testen neues Pfandsystem

Laut Aldi sei der Prozess der Rückgabe mit dem „Tomra R1“ bis zu fünfmal schneller als bisher. „Das Einkaufserlebnis wird noch schneller und einfacher und die Hände bleiben sauber.“ Das würde auch die Mitarbeiter sehr zufriedenstellen, „da es einfach zu bedienen und zu reinigen ist.“

Den neuen Automaten testet das Unternehmen gerade in den drei Filialen noch bis Juli 2023. „Nach Beendigung der Testphase werden wir die Ergebnisse sorgfältig auswerten“, erklärt der Sprecher. Ob danach weitere Standorte einen modernen Pfandautomaten erhalten werden, stünde bisher nicht fest.

Aldi Süd arbeite kontinuierlich an Verbesserungen für sein Pfandrücknahmesystem verbessern. Detaillierter wollte sich der Discounter gegenüber der Redaktion allerdings nicht äußern.