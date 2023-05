Aldi mit Revolution – Kunden müssen nicht mehr an der Kasse anstehen

Eines der nervigsten Dinge beim Einkauf bei Aldi und anderen Supermärkten ist wohl das Anstehen an der Kasse. Je nachdem, an welchem Tag oder um welche Uhrzeit man bei Aldi oder anderen Discountern einkauft, muss man wegen langer Schlangen einige Wartezeit an der Kasse einplanen.

Zumindest Aldi-Kunden in den Niederlanden können sich jetzt aber freuen – der Discounter testet dort das Bezahlen ohne Kasse.

Aldi Nord testet neuen Bezahlvorgang

Waren einpacken, selbst scannen, per Handy bezahlen und fertig – dieses System können Kunden einer Aldi-Nord-Filiale in den Niederlanden jetzt testen. Wie „T-Online“ berichtet, gilt in der Filiale in Berkel-Enschot seit letzter Woche das sogenannte „Scan&Go“-System.

Kunden scannen also ihre Waren selbst, brauchen dafür zunächst nur ihr Handy (Smartphone) und die Aldi-App, in der das „Scan&Go“-Programm integriert ist. Auch der Bezahlvorgang am Ende des Einkaufs lässt sich über die Aldi-App abwickeln, zum Beispiel über die Kreditkarte, Apple Pay oder Google Pay. Wem das nicht geheuer ist, der kann die Einkaufsdaten vom Smartphone an ein Bezahlterminal in der Filiale übertragen lassen und an diesem zahlen.

An den Terminals können Kunden aber auch komplett ohne Smartphone auskommen, auch dort können Waren im Sinne einer Selbstbedienungskasse eigenständig eingescannt und anschließend bezahlt werden.

Aldi ohne Kassen bald auch in Deutschland?

Es ist der zweite Test für schnelleres Bezahlen, den Aldi Nord in den Niederlanden durchführt. Laut „T-Online“ eröffnete letztes Jahr eine komplett kassenlose Filiale in Utrecht. Dort sind Gewichtssensoren, Kameras und Computersysteme im Einsatz, um System-Missbräuche (zum Beispiel Diebstahl) zu verhindern.

Mehr Themen:

Auch wenn Aldi-Kunden in Deutschland aktuell noch nicht an den zuweilen nervigen Kassen vorbei kommen, müssen sie die Hoffnung auf eine bessere Zukunft nicht aufgeben – laut Aldi Nord ist das aktuelle Projekt nicht nur ein Test für unser Nachbarland – sondern für die gesamte Unternehmensgruppe Aldi Nord.