Aldi stampft besonderes Angebot ein – Kunden haben nicht mehr viel Zeit

Discounter Aldi ist für viele Kunden seit jeher eine Institution. Schließlich locken sowohl Aldi Süd als auch Aldi Nord seit Jahrzehnten mit günstigen Preisen und einem breit gefächerten Angebot.

Auf eine Sache müssen Kunden jedoch zukünftig verzichten – sie betrifft nicht das Angebot in den Filialen, sondern ein Produkt, das bisher online erworben werden konnte.

Aldi macht bei diesem Angebot kurzen Prozess

Aldi und Computerspiele – nicht gerade eine Verbindung, die einem sofort in den Sinn kommt, wenn man an den Discounter denkt. Tatsächlich gab es unter der Marke „Aldi Gaming“ gemeinsam mit Medion einen Gaming-Shop, in dem Kunden online Computerspiele, aber auch Spiele-Keys für die PlayStation, die Xbox und die Nintendo Switch kaufen konnten.

Das Angebot war offenbar nicht von Erfolg gekrönt: Nach etwa zwei Jahren stampft Aldi den Gaming-Shop jetzt ein. Seit dem 15. August werden die Kunden auf der dazugehörigen Webseite informiert: „Der Verkauf im Gaming-Shop wurde eingestellt.“

Zu den Gründen wollte sich das Unternehmen auf Nachfrage dieser Redaktion nicht äußern, stellt aber klar: „Die seit 2021 von Aldi Nord und Aldi Süd eingeführte Marke ‚Aldi Gaming‘ bleibt bestehen. Alle Aktivitäten, wie zum Beispiel die Präsenz auf der diesjährigen Gamescon, der Aldi Gaming Twitch-Kanal oder das Sponsoring des E-Sport Teams NNO bleiben unter der Marke ‚Aldi Gaming‘ gebündelt und werden kontinuierlich ausgebaut.“

Kunden müssen sich beeilen

Für Kunden, die noch offenes Guthaben oder Spiele-Keys für die verschiedenen Konsolen aus dem Gaming-Shop haben, hat Aldi noch eine wichtige Information.

„Bis zum 31. August 2023 sind die Benutzerkonten noch aktiv und Nutzer haben die Möglichkeit, ihre eingekauften Spiele-Keys zu sichern und herunterzuladen“, heißt es gegenüber dieser Redaktion zur Schließung des Gaming-Shops. Danach werden die Kunden direkt gelöscht.