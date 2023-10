Aldi bringt gewagte Kleidung raus – würdest du diese Stücke tragen?

Aldi geht einen mutigen Schritt – und bringt gewagte Kleidung auf den Markt! Ausgewählte Künstler kreierten die dritte Aldi Original Kollektion mit verrückten Motiven. Würdest du DAS tragen?

Aldi kann nicht nur Lebensmittel: Der Discounter ist wieder unter die Designer gegangen. Oder besser gesagt: Einige Künstler ließen ihrer Kreativität freien Lauf. Inspiration für die Kollektion sind beliebte Aldi-Eigenmarkenprodukte. Die limitierte Kollektion ist in diesem Jahr erstmals nur in Gewinnspielen erhältlich, wie der Discounter in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Aldi kooperiert mit Künstlern aus der Region

Basis der Kollektion bilden drei verschiedene Oberteile: Longsleeves, Hoodys und Shirts sowie Beanies und Caps, die von den Motiven der Artists geschmückt werden. Die Kollektion vollständig machen zusätzliche Aldi Original Merchandising Stücke: Schlappen und Socken. Für die diesjährige Kollektion geht der Erfinder des Discounters mit der Art Edition einen neuen Weg und kooperiert mit Künstlern aus dem Gebiet von Aldi Nord.

Die Aldi-Kollektion wurde von verschiedenen Künstlern designt. Foto: Aldi

Bei der Kollektion seine Finger im Spiel hatte beispielsweise Max Salzborn aus Hamburg. „Er ist ein unabhängiger Motion Designer und arbeitet an Auftragsprojekten im kommerziellen, kulturellen und redaktionellen Bereich, mit einem starken Fokus auf visuellem Storytelling und Ästhetik“, hieß es weiterhin in der Mitteilung. Josephine Rais aus Berlin designte ebenfalls für den Discounter. Ihre Arbeit konzentriere sich auf Menschen und erzähle visuelle Geschichten durch alltägliche Szenen.

Künstler bekamen keine Vorgaben

Und auch das Ruhrgebiet ist mit Radunkel aus Essen vertreten. „Radunkel ist freischaffende Künstlerin und Illustratorin in Essen. In ihrer Arbeit dreht sich alles um menschliche Charaktere, Humor und verschiedene Formen des Miteinanders.“ Sie illustriere für Events, Magazine, Marken und Unternehmen.

Die neue Aldi-Kollektion spielt auf verschiedene Eigenmarken des Discounters an. Foto: Aldi

Die Künstler wählten die Kleidungsstücke frei aus und veredelten diese mit ihren künstlerischen Ideen – und das ohne Vorgaben. Alle entstandenen Motive sind eine Hommage an die Aldi-Eigenmarken wie Rio D’oro, Tandil, River oder Nusskati.

So kommst du an die schmucken Stücke heran

Alle Kleidungsstücke sind seit dem 16. Oktober über zwei unterschiedliche Gewinnspiel-Mechaniken erhältlich: Alle Kunden können entweder nach dem Kauf von Aldi-Eigenmarken ihren Kassenbon auf der Webseite von Aldi Nord hochladen oder wählen den Aldi Original 3.0 SnapChat-Filter, um am Gewinnspiel teilzunehmen.