Aldi Nord: Discounter zieht nach! Das erhalten Kunden ab sofort per Whatsapp

Nachdem bereits einige Discounter und Supermärkte die Idee umgesetzt haben, zieht Aldi Nord jetzt nach.

Kunden von Aldi Nord dürfen sich freuen. Ab sofort erhalten sie die Prospekte des Unternehmens auch auf dem Messenger-Dienst Whatsapp.

Aldi Nord: Discounter zieht nach

Rewe hat den Schritt bereits vor einigen Wochen angekündigt und das Aus seines Werbeprospektes in Papierform ab Mitte 2023 mittgeteilt. Schnäppchenjäger werden seitdem auf Whatsapp über Angebote informiert.

Nun zieht Aldi Nord nach und möchte durch digitale Prospekte, Kunden an eine nachhaltige Nutzungsform heranführen, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. „Künftig können sich Kunden bequem und kostenlos per WhatsApp über das wöchentlich wechselnde Angebots- und Aktionssortiment informieren.“

Ab dem 18. Dezember erhalten alle registrierten Kunden jeden Sonntag das Online-Prospekt mit den Angeboten der Folgewoche über den Kurznachrichtendienst.

Aldi-Prospekte über Whatsapp verfügbar

„Das WhatsApp Prospekt ist dabei nur eine weitere Möglichkeit, den digitalen Handzettel zu erhalten: Sowohl auf der eigenen Website als auch in der Aldi Nord Kundenapp stehen die wöchentlichen Online-Prospekte zur Verfügung. Zudem erhalten seit September alle Nutzer der Aldi Nord App eine Vor-Vorschau: Das Prospekt beinhaltet alle Non-Food Angebote schon 14 Tage vor dem Aktionstag. Damit macht der Discounter die Einkaufsplanung für seine Kunden noch einfacher und stärkt zugleich papierlose, ressourcenschonendere Alternativen mit exklusiven Vorteilen“, schreibt Aldi.

Und die Registrierung mit der Mobilfunknummer kann ganz einfach erfolgen. Auf der Website des Unternehmens können Kunden sich hier anmelden. Mit dem Wort „Stop“ endet automatisch die wöchentliche digitale Zustellung des Online-Prospekts.

Immer mehr Unternehmen setzen auf die Digitalisierung. Ob allerdings Whatsapp den Werbeeffekt der wegfallenden Papier-Prospekte kompensieren kann, wird sich zeigen.