Aldi-Kunden rasten aus – schuld ist dieses Produkt

Aldi-Kunden können es nicht fassen! Schuld an dem ganzen Ärger ist ein Produkt, welches sich in der letzten Zeit immer wieder geändert hat. Und das nicht gerade zum Vorteil der Kunden.

Ganz im Gegenteil. Der Discounter verkauft Produkte, die unter das Motto „Mogelpackung“ fallen – heißt: Man bezahlt weiter den gleichen Preis für einen Artikel, bekommt aber mengenmäßig weniger für sein Geld als zuvor.

Deswegen rasten die Aldi-Kunden aus

Das Produkt, welches derzeit den ganzen Ärger der Kunden auf sich zieht, ist der „Gut Bio Fencheltee“ von Aldi Nord. Denn bei diesem Fencheltee gibt es laut „Heidelberg24“ das Problem, dass die Verpackung des Tees immer weiter anwächst, der Inhalt aber gleichzeitig immer weiter schrumpft. Und das bei gleichbleibendem Preis.

Deswegen hat Stiftung Warentest den Anbieter vom Gut Bio Fencheltee jetzt zur Rede gestellt und interessante Antworten bekommen.

So schummelt der Hersteller

Laut dem Anbieter soll der Fencheltee in der neuen marktüblichen Verpackung verkauft werden. Das bedeutet, dass jeder Teebeutel in einzelnen Papier-Kuverts verpackt wird, statt lose aufgereiht in der Box zu liegen. Außerdem sollen die anderen Verpackungsmaße ebenfalls angepasst worden sein. Statt drei gibt es jetzt nur noch zwei Gramm Fencheltee pro Beutel. Der Karton ist dabei aber um ein Drittel größer geworden.

Hersteller tricksen immer wieder mit derartigen Mogelpackungen. Aus diesem Grund stellt die Verbraucherzentrale auch regelmäßig die Rangliste für die „Mogelpackung des Jahres“ auf.

Das Phänomen ist keinesfalls neu und hat sogar einen Namen: Das heimliche „Schrumpfen“ der Verpackungsinhalte, bei unveränderten oder sogar steigenden Preisen bezeichnet man als „Shrinkflation“. „Shrink“ kommt aus der englischen Sprache und bedeutet schrumpfen auf Deutsch.

Die Marke TUC hat es mit der „Shrinkflation“ im Februar 2023 auf die Höhe getrieben –und bekam dafür prompt den Preis der „Mogelpackung des Monats“ verliehen. Ob der Gut Bio Fencheltee diese Auszeichnung auch noch gewinnen kann, bleibt abzuwarten. Verdient hätte es diese dreiste Masche auf jeden Fall!