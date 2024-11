Aldi, Netto & Co.: Wichtige Pfand-Regel – Kunden sollten sie am Automat unbedingt einhalten

Wie soll man da noch durchblicken? Die Rede ist von den vielen Regeln bei Aldi, Netto & Co – dabei geht es nicht nur um das Verhalten in Supermärkten und Discountern, sondern mittlerweile auch um das Pfand. Immerhin gilt in Deutschland ab 2024 eine neue Pfandregelung. (⇾ hier gibts mehr Informationen)

Doch damit sind die Neuerungen für dieses Jahr noch lange nicht abgeschlossen – Kunden sollten diese Regelung am Pfandautomaten auf jeden Fall beachten. Sonst drohen Konsequenzen.

Aldi, Netto & Co.: Pfandflaschen sorgen für Erstauen

Mit Hinweisen wie „Lass mich mal“ weisen einige Getränkehersteller bereits auf die neue Bestimmung hin. Gemeint sind die neuen Deckel, die sich nicht mehr – zumindest nicht ohne Gewalt – von der Flasche lösen lassen. Denn die Deckel haben nicht nur während des Gebrauchs, sondern auch nach der Abgabe einen sinnvollen Zweck.

Auf diese Weise kann einerseits sichergestellt werden, dass keine Flüssigkeit in den Spender austritt. Zum anderen soll der geschlossene Deckel laut der offiziellen Website des Arbeitskreises Mehrweg dafür sorgen, dass das Verschlussgewinde der Flasche erhalten bleibt. Somit bietet der Deckel Schutz und verlängert die Lebensdauer der Flasche.

Festgeschraubt oder nicht? HIER muss man aufpassen

Außerdem berichtet der Arbeitskreis Mehrweg, dass die Deckel im Mehrweg-System so erfasst und auch recycelt werden können. Dies gilt jedoch nicht für jede Flasche! Insbesondere Flaschen mit Bügelverschluss sollten laut „Ruhr 24“ offen gelassen werden. Dies ermöglicht nämlich eine schnellere und einfachere Reinigung.

Aber keine Panik! Auch ohne Deckel kann man die Pfandflasche am Automaten zurückgeben. Egal, ob mit oder ohne Deckel: Kunden von Aldi, Netto & Co. erhalten ihr Pfand in jedem Fall bei der Rückgabe.

