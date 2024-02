Aldi-Mitarbeiter machen heftigen Fund – Kunden in Panik

Wer seinen Wocheneinkauf regelmäßig bei Aldi oder einem der anderen Supermärkte tätigt, der weiß: Da kann es auch schonmal ganz schön wuselig zugehen.

Gestresste Kunden, die sich durch die engen Gänge zwängen, der große Andrang vor der Regalen mit Rabatt-Aktionen und zu den Stoßzeiten lange Schlangen an den Kassen. Mittendrin: Die Mitarbeitenden, die versuchen ihren Kunden das Einkaufserlebnis so angenehm wie möglich zu gestalten. Umso erstaunlicher, dass diese Aldi-Mitarbeiterin in dem ganzen Gewusel diesen besonderen Fund macht.

Aldi: Kunden können es kaum fassen

Abkassieren, die Regale auffüllen, Preisschilder anpassen und den Kunden mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wer sich für einen Job als Aldi-Mitarbeiter entscheidet, für den ist klar: Hier stellt jeder Tag eine Herausforderung dar. Dass diese Mitarbeiterin im Alltagstrubel diesen kleinen Gegenstand entdeckt und auch noch die Zeit findet, den rechtmäßigen Besitzer ausfindig zu machen – damit hätte wohl keiner gerechnet.

Ein goldener Ehering. Diesen besonderen Schatz findet die Aldi-Mitarbeiterin mitten in der Filiale. Wie er da wohl hingekommen ist? Die viel größere Frage lautet jedoch: Wie findet er den Weg zurück zu demjenigen, der ihn verloren hat?

Ein Ehering gehört zu den wertvollsten Sachen, die man täglich bei sich trägt. Geprägt von Erinnerungen und unersetzlich würde es den Besitzer, dem der Verlust sicher schon aufgefallen ist, doch umso glücklicher machen, wenn er ihn schon bald wieder in den Händen halten kann. Genau das hat sich die Aldi-Mitarbeiterin auch gedacht und prompt einen Aufruf beim „Merkur“ gestartet.

+++ Noch nie bei Aldi gewesen? TV-Moderator geht einkaufen – und wird zur Lachnummer +++

Seit knapp 35 Jahren ist Andreas Resch schon mit seiner Frau Martina verheiratet. Der Verlust des Eherings, den der 69-Jährige nun schon seit mehr als drei Jahrzehnten am Finger trug, hatte das Ehepaar hart getroffen. Ende des vergangenen Jahres hatten die beiden noch alles versucht, um den verlorenen Schatz wiederzufinden. „Wir haben jedes Geschäft abgeklappert“, berichtet Resch gegenüber dem „Merkur“. Damit, dass die Geschichte solch eine Wendung nehmen würde, hätte wohl keiner gerechnet.

Weitere Themen:

Der Schwiegersohn hatte den Aufruf der Aldi-Mitarbeiterin gesehen und sofort eins und eins zusammengezählt. Ein gefundener goldener Ehering? Das konnte nur der seines Schwiegervaters sein.

Er informierte ihn sofort und tatsächlich – der verloren geglaubte Ring war plötzlich wieder da. Eins steht für den 69-Jährigen fest: So schnell gibt er seinen Ring sicher nicht wieder her. Er wird ihn enger machen, damit er nie wieder vom Finger rutschen kann.