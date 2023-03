Aldi, Lidl und Co. wollen tricksen – das müssen Kunden beachten

Da will man mal eben kurz bei Aldi, Lidl oder einem anderen Discounter reinschneien und nur eine Kleinigkeit besorgen und plötzlich steht man wieder mit einem vollen Einkaufswagen an der Kasse. Wer kennt es nicht? Und auch trotz des Einkaufs beim Discounter ist die Rechnung am Ende wieder hoch.

Doch wie kommt das eigentlich? Wie schaffen es Aldi, Lidl und Co. immer wieder die Kundschaft um den Finger zu wickeln? Wer die Tricks der Discounter kennt, der kommt definitiv günstiger davon.

Aldi, Lidl und Co: Die Tricks der Discounter

Es geht schon beim Einkaufswagen los. Der ist nämlich so konzipiert, dass der Boden zum Schiebenden hin absinkt. So rutscht jedes Produkt, dass der Kunde reinlegt, aus seinem Blickfeld. Denn während er den Wagen durch den Laden schiebt, blickt er geradeaus und nicht nach unten. So entsteht bei ihm das Gefühl, er hätte ja noch gar nicht so viel eingekauft.

Wer hungrig einkaufen geht, hat sowieso verloren. Doch auch für die anderen Kunden werden vor allem das frische Obst und die duftenden Backwaren schmackhaft gemacht. Perfekt ausgeleuchtet und lecker duftend verleiten sie auch satte Kunden zum Spontankauf.

Die Platzierung macht‘s

Dass sich die meistgekauften Produkte oft nicht vorne, sondern weiter hinten im Markt befinden, liegt ebenfalls an einem ausgeklügelten System. Denn so müssen sich die Kunden erst den Weg vorbei an anderen Produkten bahnen. Die führen sie erneut in Versuchung und so landen wieder Artikel im Einkaufswagen, die man eigentlich gar nicht kaufen wollte.

So finden sich auch die teureren Produkte meist auf Augenhöhe und die günstigeren Eigenmarken weiter unten. Und auch die Marken selbst tricksen oft mit scheinbar großen Packungen, deren Inhalt dann doch wieder kleiner ausfällt als gedacht. Darum solltest du dich beim Einkauf an folgende Tipps halten: