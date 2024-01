Lidl, Aldi und Co.: Kunde mit wahnwitzigem Einkaufszettel – „Kein Hirn auf der Liste“

Die Supermarkt-Szenen von Aldi, Lidl und Co. vor dem Jahreswechsel haben viele schockiert. Trotz der großen Debatten um mögliche Böller-Verbote war der Andrang für die Knallkörper enorm – im Netz tauchten massenweise Videos von Supermärkten auf, die am 27. und 28. Dezember regelrecht überflutet wurden.

Das Ganze hat sogar so absurde Züge angenommen, dass einige sich ganze Listen für Böller, Raketen und Co. gemacht haben. Ein Lidl-Kunde berichtet von einem ganz besonderen Einkaufszettel, den er so im Supermarkt gefunden hat.

Aldi, Lidl und Co.: Fünfseitiger Einkaufszettel gefunden

„Vorbereitung ist alles. Fundstück in Klarsichthülle beim Lidl, 5 (in Worten: Fünf!) Seiten mit Raketen, Batterien und Böllern“, schreibt der Lidl-Kunde auf Reddit über seinen gar epischen Supermarkt-Fund.

Demnach wollte der Unbekannte bei Lidl eine ganze Menge kaufen, teils in mehrfacher Ausführung. Die Auflisten der Böller und Raketen ist sogar nach den einzelnen Supermärkten gruppiert. Bei vielen Wunschgütern steht ein „wenn es die gibt“ dahinter.

Der Pyro-Fan hat wohl sämtliche Prospekte gewälzt und aus seinem Wunsch-Feuerwerk die Einkaufsliste zusammengestellt. Ob der Böllerer nur für sich einkaufte oder für ein Großevent, ist allerdings unklar. Ebenso, ob er seinen Einkaufszettel bewusst liegen ließ oder verloren hat und dann auf seiner Tour in Bredouille kam.

Die unfassbare Einkaufsliste des unbekannten Böller-Freundes. Nur eine der fünf Seiten. Foto: Reddit

Mega-Summe für Silvester-Spaß

Das Feuerwerks-Shopping kam ihn jedenfalls ziemlich teuer zu stehen. Neben den einzelnen Produkten listete er auch gleich auf, wie viel diese Böller bei Aldi, Lidl und Co. kosten. Den Finder der Einkaufsliste packte die Neugier. Er schreibt: „Hab das aus Spaß mal zusammengerechnet, 1.169,50 Euro. Irre.“

Die Reaktionen anderer Reddit-User ziemlich eindeutig: Völlig Unverständnis für diese unglaubliche Liste. „Wie kann man nur so viel Geld verschwenden?“ oder „Kein Hirn auf der Liste“, heißt es. „Ich weiß nicht, was irrer ist – diese Beträge für Feuerwerk ausgeben, oder haarfein eine Einkaufsliste tippen“, schreibt ein weiterer Nutzer.