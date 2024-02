Aldi, Lidl, Penny und Co: Traurige Gewissheit! Keine Hoffnung für Kunden

Wer bei Aldi, Lidl, Penny und Co. regelmäßig seinen Wocheneinkauf erledigt, der wird sich künftig darauf gefasst machen müssen, dass die Preise dieser Lebensmittel in die Höhe schnellen. Das sind die Hintergründe.

Menschen, die gerne backen und ihre Zutaten günstig bei den Discounter-Ketten ergattern wollen, trifft es besonders hart. Denn egal, ob für den Lieblingskuchen oder leckere Muffins – um manche Backzutaten kommt man einfach nicht drum herum. Der Preis dieses Rohstoffes hat sich in den vergangenen Wochen so stark verändert, dass nun inzwischen auch die Kunden bei Aldi, Lidl, Penny und Co. die Auswirkungen zu spüren bekommen könnten.

Aldi, Lidl, Penny und Co.: Damit müssen Kunden rechnen

Allerdings sind nicht nur die Regale mit den Koch- und Backzutaten betroffen, sondern die gesamte Süßwarenbranche wird sich warm anziehen müssen. Bei dem Rohstoff mit den gestiegenen Preisen handelt es sich nämlich um Kakao. Ein Produkt, das sich besonders in Deutschland nach wie vor großer Beliebtheit erfreut. Doch woher kommt die plötzliche Preissteigerung?

„Der durchschnittliche Börsen-Handelspreis für eine Tonne Kakao befindet sich auf einem Rekordhoch“, heißt es in dem Magazin „Supermarkt Inside“. Danach, dass sich das in ferner Zukunft ändert, sieht es momentan nicht aus. Da Kakao jedoch ein zentraler Bestandteil diverser Produktkategorien ist, stehen Hersteller derzeit vor einer großen Herausforderung. Während Qualität und Nachhaltigkeitsaspekte nach wie vor von hoher Bedeutung sind, müssen die gestiegenen Preise anderweitig kompensiert werden.

Inwiefern sich die gestiegenen Kakao-Kosten auf die Preise in den Regalen von Aldi, Lidl, Penny und Co. auswirken, bleibt abzuwarten. Fest steht: Wenn es hart auf hart kommt, wird zuerst die Back- und Süßigkeiten-Abteilung unter den Auswirkungen leiden.