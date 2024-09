Zwischen den Discountern Aldi, Lidl, Penny und Netto herrscht ein großer Konkurrenzkampf. Mit diversen Angeboten, Billig-Rabatten und Werbe-Anzeigen versuchen sich die Discounter gegenseitig zu schlagen und die Verbraucher in ihre Filialen zu locken.

Nun hat eine Studie für klare Verhältnisse gesorgt, wer von Aldi, Lidl, Penny und Netto wirklich am beliebtesten bei den Kunden ist. Der Testsieger ist eindeutig – und das auch nicht zum ersten Mal.

Aldi, Lidl, Penny oder Netto? Kunden lieben DIESEN Discounter

In der repräsentativen Verbraucherstudie von ServiceBarometer AG ist allgemein ein Aufwärtstrend zu erkennen. Die Kunden von Aldi, Lidl und Co. sind mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis wieder wesentlich zufriedener als noch im Vorjahr. Den 1. Platz sicherte sich erneut Aldi Süd – und das zum 7. Mal in Folge.

Der Kundenmonitor 2024 vergibt Noten wie im Schulsystem, basierend auf dem Feedback von über 27.000 Teilnehmern. Das gute vorweg: Kein Discounter hat schlechter als mit der Note 2 abgeschnitten. Doch kleine Nuancen machten am Ende den Unterschied. Die Bestnote erhielt Aldi Süd mit einem Score von 1,95.

DAS macht der Sieger besser

Doch was macht Aldi Süd so viel besser als die Konkurrenz? „Die Kunden erkennen gegenüber Lidl klare Preisvorteile“, brachte es Studienleiter Matthias Metje gegenüber der „Lebensmittelzeitung“ auf den Punkt. Vor allem bei der „Qualität und Auswahl der Eigenmarken“ liegt Aldi Süd vorne. Aber den absoluten Spitzenwert erreichen die Mitarbeiter bei der „Schnelligkeit an der Kasse“.

Doch in einigen Kategorien kann Lidl (2,05) den Spitzenreiter schlagen. Bei den frischen Lebensmitteln und digitalen Services wie der Lidl-Plus-App hat Lidl die Nase vorne. Aldi Nord ist mit 2,06 Notenpunkten dicht dahinter auf Platz 3. Kunden wissen dort besonders die Qualität von Fleisch- und Wurstwaren zu schätzen.

Netto Nord (2,32) und Norma (2,39) belegen die Plätze dahinter. Und neues Schlusslicht des Kundenmonitors 2024 ist der Netto-Marken-Discount (2,40). Im Gesamturteil kam der Discounter auf ein ähnliches Ergebnis wie im Vorjahr, auch wenn sich das Preis-Leistungs-Verhältnis etwas gebessert hat.