Aldi & Lidl: Kunden sprachlos, als sie erfahren, wer den Discounter-Kaffee herstellt

Vor allem für viele Morgenmuffel gehört er nach dem Aufstehen einfach dazu: Der gute alte Kaffee als Wachmacher. Dabei hat jeder so seine Sorte, die er am liebsten trinkt. Viele fuchsen sich richtig rein in die Thematik und kennen ihre Bohnen wie die eigene Westentasche. Doch welche Marken hinter den Discounter-Kaffees von Aldi und Lidl stecken, macht zahlreiche Kunden sprachlos.

Wohl kaum ein Getränk ist beliebter als Kaffee. Zahlreiche Menschen trinken pro Tag mehrere Tassen. Und wer auf den Preis achtet, der greift häufig zu Discounter-Bohnen von beispielsweise Aldi oder Lidl.

Aldi & Lidl überrascht mit Kaffee

Die meisten Kaffeeprodukte bei Aldi Nord tragen das Label „Barissimo“ oder früher „Markus-Kaffee“ mit seiner hauseigenen Rösterei. Für den „Schonkaffee“ macht Aldi Nord laut „Chip.de“ gemeinsame Sache mit der Deutschen Extrakt Kaffee GmbH (DEK) beziehungsweise der Cafea GmbH.

Doch der Discounter arbeitet auch mit einer bekannten Marke zusammen: Der „Moreno Cappuccino“ stammt aus dem Hause Krüger – somit ist er also eine Alternative zu Krüger-Produkten. Wer Geld sparen will und trotzdem auf Marken-Kaffee nicht verzichten möchte, der kann dort also beherzt zugreifen.

Auch Lidl-Kunden können Marken-Kaffee bekommen

„Bellarom“ ist die Eigenmarke von Lidl. Die Kaffee-Produkte stammen von der Minges Kaffeerösterei GmbH. Die Firma produziert auch für andere Discounter und Supermärkte. Ebenfalls von der DEK beziehungsweise der Cafea GmbH hergestellt werden „Kena Mild Löslicher Kaffee“ und „Granaroma Highland Gold“.

Und auch bei Lidl kannst du eine günstige Alternative zur Marke bekommen: Der „Granaroma Cappuccino“ von Lidl kommt ebenfalls von Krüger.

