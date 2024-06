Aldi, Lidl & Co.: Kunden-Verhalten sorgt für Kopfschütteln – „Das Deutscheste ever“

Wer bei Aldi, Lidl und Co. seinen großen Wocheneinkauf erledigt, für den reicht eine Einkaufstasche oder ein einfacher Korb meist nicht aus. Genau dafür sind die Einkaufswagen im Eingangsbereich der Supermärkte da. Doch bei den meisten Discountern sind die Einkaufswagen angekettet. Um sie zu entriegeln, braucht man entweder eine 1- oder 2-Euro-Münze oder einen entsprechenden Chip. So manchem Kunden ist es schon passiert, dass er vor dem Einkaufswagen stand und keine Münze zur Hand hatte.

Auf TikTok hat ein Kunde einen Vorfall gepostet, der genau umgekehrt war. Eine Kundin wollte sich einen Einkaufswagen nehmen, aber als sie bemerkte, dass dieser „nicht angekettet war, hat sie ihn stehen lassen“. Stattdessen nahm sie einen anderen Einkaufswagen und benutzte ihr Euro-Stück. Daraufhin entfachte eine wilde Diskussion über dieses Verhalten.

Aldi, Lidl und Co.: Nur angekettete Einkaufswagen?

„Was könnte der Grund sein?“, fragte sich der entsprechende User unter seinem Video. Besonders ein anderer Kunde machte sich über das Verhalten lustig und schrieb: „Das ist mit Abstand das deutscheste ever“. Doch nicht alle teilten diese Meinung. In über 750 Kommentaren wurde darüber diskutiert. Dabei erklärten viele, dass sie ihren Einkaufswagen extra nie anketten würden, „damit die Leute nicht nach Kleingeld suchen müssen“.

Und auch andere Kunden von Aldi, Lidl und Co. machen es so wie die Person im Video. „Ich mache das auch so, wenn ich grade einen Chip oder Euro zur Hand habe. Dann können Leute ohne Kleingeld den anderen nehmen“, erklärte eine Userin.

Eine andere Kundin freute sich darüber sehr. „Das ist eine großartige Idee, die ich mir merke. Ich stand schon so oft mit meinen kleinen Kindern da“, erzählte sie, und hatte dann kein Kleingeld parat. Und damit ist sie sicherlich nicht die Einzige. Schließlich hat nicht immer jeder hat einen passenden Chip oder das passende Kleingeld. „So kann ihn jemand nehmen, der ihn wirklich braucht“, lautet auch ein weiterer Kommentar.