Aldi macht es vor, Lidl, Edeka und Co. ziehen nach – Märkte drehen an Preisschraube

Wenn ein Supermarkt oder Discounter etwas an den Preisen verändert, folgen die Konkurrenten in der Regel zügig. Schließlich trifft die Inflation die meisten Märkte gleichermaßen. Doch mit einer Preis-Änderung in dieser Richtung hätten viele Kunden nicht gerechnet – Aldi machte es vor.

Der Discounter-Riese Aldi hat mal wieder an der Preisschraube gedreht – allerdings in Richtung niedrigere Preise! Mehr als 30 Grundnahrungsmittel bietet das Geschäft seit kurzem günstiger an. Die ganze Liste der reduzierten Produkte findest du in diesem Artikel. Nun scheint es, als ob weitere Märkte nachgezogen haben.

Aldi macht es vor – Lidl, Edeka und Co. ziehen nach

Aldi selbst bezeichnete ihn in einer Pressemitteilung als den „größten Preisrutsch des Jahres“. Wie die „Bild“ berichtet, ziehen nun andere Supermärkte mit – darunter auch Lidl und Edeka. Bei letzterem stehen Produkte der Marke „Gut & Günstig“ im Fokus, darunter:

Das Pure Haferbrot, Edeka Herzstücke für 1, 75 Euro anstatt 1,95 Euro (-0,20 Euro)

Haferflocken, Gut & Günstig, 500 g für 0,69 Euro anstatt 0,79 Euro (-0,10 Euro)

Bei Lidl sind die Preisnachlässe vor allem bei Müsliriegeln, Frühstücksflocken sowie dem Toastbrot zu sehen:

Bio knusprige Haferpops, Crownfield, 375g für 2,45 Euro statt 2,79 Euro (-0,34 Euro)

Buttertoast, Grafschafter, 500g für 0,79 Euro statt 0,99 Euro (-0,20 Euro)

Choco Shells, Crownfield, 750g für 2,49 Euro statt 2,79 Euro (-0,30 Euro)

Cornflakes, Crownfield, 500g für 1,45 Euro statt 1,59 Euro (-0,14 Euro)

Frosted Flakes, Crownfield, 750g für 2,49 Euro statt 2,79 Euro (-0,30 Eur0)

Früchte Hafer-Müsli, Crownfield, 750g für 2,29 Euro statt 2,49 Euro (-0,20 Euro)

Knusper Schoko & Keks, Crownfield, 750g für 2,29 Euro statt 2,49 Euro (-0,20 Euro)

Knusper Schoko, Crownfield, 750g für 2,29 € Euro statt 2,49 Euro (-0,20 Euro)

Müsliriegel Cranberry, Crownfield, 200g für 1,29 Euro statt 1,49 Euro (-0,20 Euro)

Müsliriegel Schoko, Crownfield, 200g für 1,29 Euro statt 1,49 Euro (-0,20 Euro)

Neo Bits, Crownfield, 250g für 2, 49 Euro statt 2,79 Euro (-0,30 Euro)

Nougat Bits, Crownfield, 750g für 2,49 Euro statt 2,79 Euro (-0,30 Euro)

Pfundsschnitten, Grafschafter, 500g für 0,89 Euro statt 0,99 Euro (-0,10 Euro)

Schoko Hafer-Müsli Weniger Süß, Crownfield, 750g für 2,29 Euro statt 2,49 Euro (-0,20 Euro)

Schoko Hafer-Müsli, Crownfield, 750g für 2,29 Euro statt 2,49 Euro (-0,20 Euro)

Tiger Crunch, Crownfield, 750g für 2,49 Euro statt 2,79 Euro (-0,30 Euro)

Vital & Fit Balance Brot, Grafschafter, 500g für 1,19 Euro statt 1,29 Euro (-0,10 Euro)

Vollkorn Sandwich, American Style, 750g für 1,09 Euro statt 1,29 Euro (-0,20 Euro)

Weizen Sandwich, American Style, 750g für 1,09 Euro statt 1,29 Euro (-0,20 Euro)

Zimtinos, Crownfield, 750g für 2,49 Euro statt 2,79 Euro (-0,30 Euro)

Mehr News:

Preissenkungen bei den Discountern

Nach Aldi und Co. sind die gesunkenen Lebensmittel-Preise auch bei Norma angekommen. Und wie ein Sprecher der „Bild“ bestätigte, sollen auch die Edeka-Tochter Netto an der Preisschraube drehen. Ab Dienstag (1. April) gelten die Preise in gleicher Höhe außerdem bei Rewe sowie Penny. Grund für die sinkenden Preise seien geringere Rohstoffpreise sowie Energiekosten, die die Discounter jetzt an ihre Kunden weitergeben.