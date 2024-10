Aldi und Lidl: Tourist geht in Discountern einkaufen – was er an der Kasse sieht, lässt ihn ausflippen

Geschichten von Touristen, die das erste Mal in deutsche Discounter wie Aldi und Lidl gehen, sind oftmals sehr skurril. Auch, weil sie oft viele (für sie) negative Aspekte hervor heben. In diesem Fall ist es jedoch anders.

Denn ein britischer Tourist war nach seinem Einkauf in einem deutschen Supermarkt regelrecht begeistert. Im Mittelpunkt seines Erlebnisses stand die Kassiererin von Aldi und Lidl.

Aldi und Lidl: Tourist nach Einkauf fasziniert

Lange Schlangen an den Kassen und die Kassiererin schmeißt ein Produkt nach dem andere über den Scanner, um die vielen Menschen schnellstmöglich abarbeiten zu können – dieses Szenario kennt wohl jeder. Oftmals gerät man selbst unter Druck, weil man mit dem Einpacken kaum hinterher kommt.

So ist es auch einem ausländischen Kunden passiert. Denn wie dieser auf „Reddit“ erzählte, war er völlig hin und weg, wie schnell die Kassiererin die einzelnen Produkte gescannt hat. „Das war der absolute Wahnsinn“, so der Tourist.

„Ich hatte meine Tasche schon in der Hand, um meine Sachen direkt dort reinzupacken. Aber ich habe mich schließlich entschlossen, die Produkte doch einfach in den Einkaufswagen zu packen und später zu sortieren, weil sie so schnell war“, erläuterte er weiter.

User gibt Tourist irren Tipp mit auf den Weg

Der „Reddit“-Eintrag des Touristen lockte direkt mehrere Menschen in die Kommentare. Dabei waren weitere wilde Einkauf-Geschichten dabei. Doch ein User gab den anderen einen skurrilen Tipp: Man solle das Gemüse oder Obst, das gewogen werden muss, in einem bestimmen Abstand zwischen den anderen Produkten auf das Band legen, um sich etwas Zeit zu erkaufen.

„Geniale Idee, werde ich bald mal umsetzen“, antwortete ein User auf den Tipp. „Ihr Amateure, ich packe einfach schneller als der Kassierer“, so ein anderer humorvoll. Die Kassierer bei Aldi und Lidl haben für eine rege Diskussion gesorgt.