Aldi und Lidl unter Druck – Discounter macht Kunden regelrecht verrückt

In Sachen Discountern macht Aldi und Lidl niemand was vor, oder? In Bezug auf Lebensmittel wohl nicht. Doch ein Konkurrent aus dem Non-Food-Sektor ist jetzt weiter auf dem Vormarsch und setzt die Discounter-Riesen ordentlich unter Druck.

Die Rede ist von Action. Mittlerweile zählt die niederländische Discounter-Kette bereits über 500 Filialen in Deutschland – Tendenz steigend. Denn Action greift dabei auf einen Trick zurück, den sich auch Aldi und Lidl zu Eigen machen sollten, bevor sie vollends von der Konkurrenz abgehangen werden.

Aldi und Lidl schauen ganz genau hin

Denn gerade auf Social Media startet die Discounter-Kette Action derzeit voll durch. Unter dem Slogan „Rennt zu Action“ machen auch immer mehr Influencer auf TikTok, Instagram und Co. auf die günstigen Non-Food-Produkte aufmerksam und lösen in Deutschland einen regelrechten Hype aus, wie „Netzwelt“ berichtet.

Da können Aldi und Lidl, die meist noch auf herkömmlichen Wegen wie in Prospekten ihre Produkte bewerben, nur gebannt zusehen. Denn die Taktik, Non-Food-Produkte zum minimalsten Preis anzubieten, geht auch bei chinesischen Konkurrenten wie Wish oder Temu bekanntlich voll auf – vor allem, wenn Kunden dabei noch mit Werbung auf Social Media regelrecht bombardiert werden.

Diese Zahlen sprechen für sich

Dabei setzen nicht nur Aldi und Lidl, sondern auch Konkurrent Action neben einem Bestandssortiment auf wöchentlich wechselnde Angebote. Zum Teil auch mit saisonalem Anklang, wie dieses Oster-Produkt, was unter Kunden kürzlich für ordentlich Gesprächsstoff sorgte >>>.

Doch die Taktik, auf die Discounter wie Action setzen, scheint voll aufzugehen, wie Zahlen belegen. Demnach konnte der Konzern aus den Niederlanden in den ersten neun Monaten von 2024 seinen Umsatz um 20,9 Prozent auf knapp 10 Milliarden Euro steigern. Da klappt selbst Aldi und Lidl die Kinnlade herunter.