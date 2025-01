Aldi: Lebensmittel-Drama nimmt überraschende Wendung – „Der absolute Wahnsinn“

Jährlich werden etwa 11 Millionen Tonnen Lebensmittel in Deutschland verschwendet und entsorgt. Etwa 6,3 Millionen Tonnen davon kommen aus privaten Haushalten und ca. 0,8 Millionen Tonnen entstehen im Handel, so das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Dass Supermärkte wie Aldi, Lidl und Co. regelmäßig Lebensmittel, die eigentlich noch zum Verzehr, doch aufgrund kleiner Mängel nicht mehr für den Verkauf geeignet sind, wegschmeißen, ist dabei ein großes Problem.

Initiativen, wie „Die Brucker Lebensmittelretter e.V.“ haben es sich zur Aufgabe gemacht, Lebensmittel, die zu gut für die Tonne sind, zu retten. Seit 2017 ist der Verein in Supermärkten, Biomärkten, Tankstellen, Kiosken, Gärtnereien oder bei Lebensmittel-Lieferdiensten unterwegs und rettet zahlreiche Lebensmittel – ohne illegales Containern. So konnte der Verein nun ein folgenschweres Lebensmittel-Drama in einer Aldi-Filiale abwenden.

Aldi-Drama nimmt überraschende Wendung

In einem Facebook-Beitrag berichten die „Brucker Lebensmittelretter“ von einer dramatischen Rettungsaktion in einer Aldi-Filiale. „Bei Anfahrt unseres Partnermarkts in Gilching stand da ein ziemlich betroffener Marktleiter, der schweren Herzens 6,5 Paletten Tiefkühlware abschreiben musste, da die Kühlung im Markt defekt war“, heißt es. „Wie sonst üblich hätte die gesamte Ware im Wert von über 8.000 Euro vernichtet werden müssen. Zum Verlust der Ware wären auch noch hohe Entsorgungskosten hinzugekommen“.

Auch interessant: Aldi-Mitarbeiterin machte es öffentlich: „Was viele Kunden nicht wissen“

Die Lebensmittelretter boten den Aldi-Marktleiter an, die Ware innerhalb weniger Stunden abzuholen, damit dieser schnell wieder Platz für die neu gelieferten Produkte hat. „Der Marktleiter war sichtlich überrascht, dass wir in der Lage sind, die abgeschriebene Ware kurzfristig, mit Einhaltung der Kühlkette (die kalten Temperaturen haben uns da natürlich in die Hand gespielt), abzuholen“, schreibt der Verein in den Beitrag.

100 Haushalte halfen

Als die Vereinsmitglieder schließlich sieben große Fahrzeuge mit Kühlboxen zur Aldi-Filiale schickte, traute der Marktleiter wohl seinen Augen nicht. „Wie ein Uhrwerk funktionierte dann die Organisation der Verteilung an unsere Mitglieder. Sage und schreibe 100 Haushalte haben an diesem Abend in Fürstenfeldbruck dazu beigetragen, dass u.a. Pizza, Schnitzel, Eis, Brezn nicht im Müll gelandet sind“, freuen sich die Lebensmittelretter.

Mehr News:

Auch in den Kommentaren freuen sich die User über den Einsatz. „Absoluter Wahnsinn, ganz tolle Leistung“, kommentiert eine Nutzerin. Auch der Verein selbst spricht einen großen Dank an alle Helfer aus. Sie konnten die Lebensmittel-Verschwendung bei Aldi noch gerade so abwenden.